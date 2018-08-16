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Kriz tellallarına ekonomiden tokat gibi cevap!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.08.2018 03:36 | Son Güncelleme

Artan döviz kuruna karşı tek yürek olan Türkiye, ekonomik savaştan zaferle çıkacağının sinyallerini verdi.

Kriz tellallarına ekonomiden tokat gibi cevap!

Konut sektörü temmuz ayında 2018 yılının rekorunu kırdı. Türkiye genelinde temmuzda satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %6,9 arttı. Aynı dönemde yabancıya satışta ise %65.6 yaşandı.

Türkiye genelinde temmuz ayında 123 bin 878 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6,9 artış göstererek 2018’in en yüksek seviyesini ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre konut satışlarında İstanbul 19 bin 503 konutla ilk sırada yer alırken İstanbul’u 12 bin 119 konut satışıyla Ankara, 6 bin 322 konut satışıyla İzmir izledi. Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 azalarak 30 bin 405’e geriledi. İlk defa satılan konut sayısı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 57 bin 617’ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 89 konutla en yüksek payı aldı. İstanbul’u 4 bin 215 konut satışıyla Ankara takip etti. İkinci el konut satışları da temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artış göstererek 66 bin 261’e çıktı

YABANCIYA SATIŞ %65 ARTTI

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2 bin 858 oldu. Bu alanda ilk sırada 956 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 641 satışla Antalya, 176 satışla Bursa, 167 satışla Yalova ve 132 satışla Sakarya izledi. Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 584 konut satın aldı. Bu ayda İran vatandaşları 321, Suudi Arabistan vatandaşları 211, Rusya Federasyonu vatandaşları 173, Kuveyt vatandaşları 171 konut edindi. Konut satışlarının normalde yaz aylarında yavaşlamasına rağmen temmuzda ciddi bir arıtş kaydetmesi sektör temsilcilerini de sevindirdi.

KAMPANYALAR ETKİLİ OLDU

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, sektördeki durgunluğun yerini hareketliliğe bıraktığını belirterek, “Konut kredilerini 0,98’e çeken kampanyaların artışta büyük etkisi oldu. Yaz aylarının genelde durgun geçtiğini düşündüğümüzde bu hareket çok önemli” dedi.

EYLÜLDE BÜYÜK SIÇRAMA OLUR

Teknik Yapı ve İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bankaların faiz oranlarının yüzde 0,98’e indirmesinin ve sektördeki kampanyaların satışları artırdığını anımsatarak, “Bayram nedeniyle ağustosta düşüş olabilir ama eylülde konut satışlarında sıçrama bekliyoruz” diye konuştu.

KAMPANYA UMUT VERDİ

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, ulusal kampanyayla başlayan hareketin devam ettiğini belirterek, “KDV ve tapu harcı indiriminin etkisiyle talep artışı sürüyor. Hükümetimizin sektördeki canlılığı diri tutmak adına attığı adımlar, bizi umutlandırıyor. Kredi faiz oranlarının tekrar yüzde 1’in altına çeken bir kampanya hazırlığının olması da umut verici bir gelişme” dedi.

İŞSİZLİK ORANI TEK HANE

Türkiye’de işsizlik oranı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu. İşsiz sayısı ise 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişi olarak kaydedildi.

Türkiye’de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3.1 milyon oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

89 BİN KİŞİ AZALDI

Mayısta tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puan azalışla yüzde 11,6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2 puan azalışla yüzde 17,8’e geriledi

HEDEF TUTTURULMUŞ DURUMDA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Özellikle 15 yaş üstü ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranında yüzde 10’ların altında, yüzde 9,7 gibi bir hedef tutturulmuş durumda. Bu, ekonominin de istihdam noktasında olumlu bir seyirde ilerlemekte olduğunu teyit etmektedir” şeklinde konuştu.

1.1 MİLYAR TL FAZLA VERDİ

Merkezi Yönetim Bütçesi temmuzda 1.1 milyar TL fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı ile ocak-temmuz dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artarak 61,8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 17,8 artarak 60,7 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 arttı.

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