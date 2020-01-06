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  4. Kruvaziyer turizmi Kuşadası'nda yüz güldürdü

Kruvaziyer turizmi Kuşadası'nda yüz güldürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:48 | Son Güncelleme

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör: - "Kruvaziyer turizminde kara bulutlar dağıldı. Geçen yıl sadece bizim limana 194 gemiyle 180 bin yolcu geldi. Türkiye'de kruvaziyer turizmi yükseliş trendine girdi" - "2020 yılına baktığımızda gemi sefer sayısında yüzde 60, yolcu sayısında ise yüzde 100'lük bir artış olmasını bekliyoruz"

FERDİ UZUN - Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer turizminde "kara bulutların" dağıldığını, geçen yıl sadece kendi limanlarına 194 gemiyle 180 bin yolcunun geldiğini söyledi.

Aziz Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, limanda, 2016'nın ikinci yarısından itibaren gemi sefer iptallerinin yaşandığını ve bu dönemin kruvaziyer turizm için zorlu geçtiğini ifade etti.

2019'dan itibaren olumsuzlukların atlatıldığını belirten Güngör, "Kruvaziyer turizminde kara bulutlar dağıldı. Geçen yıl sadece bizim limana 194 gemiyle 180 bin yolcu geldi. Türkiye'de kruvaziyer turizmi yükseliş trendine girdi. Kuşadası için 2019 yılı çok önemli bir sezondu. Kuşadası Limanı Türkiye'nin en fazla gemi ve yolcu ağırlayan limanı." diye konuştu.

- "Yolcu sayısında yüzde 100'lük bir artış bekliyoruz"

2019 yılında bir önceki yıla göre gemi sayısında yüzde 30’luk bir artış yaşandığını vurgulayan Güngör, "Yolcu sayısında da geçen yıla göre yüzde 45'lik bir artış yaşandı. 2018'e göre çok önemli bir artıştı bu rakamlar. Asıl iyileşme bundan sonra olacak. 2020 yılına baktığımızda gemi sefer sayısında yüzde 60, yolcu sayısında ise yüzde 100’lük bir artış olmasını bekliyoruz. Gemi sefer sayısı 310, 360 bin de yolcu beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

- "Kış aylarında da bu seferleri göreceğiz"

Güngör, 2019 sezonunda dönemsel bazda da bir ilk yaşandığına dikkati çekerek, "Bu fark da aralık ayında oldu. Genelde gemi seferleri kasım ortası gibi biter. Çok enderdir bunun kasım sonuna kadar devam etmesi. Fakat 2019 Aralık ayında 9 gemi seferiyle 10 bin yolcu geldi. Esnaf böylece aralık ayında kepenk kapatmadı. Kuşadası tarihinde ilk kez bu kadar uzun bir kruvaziyer sezonu geçirdik. Umuyorum ki bundan sonra kış aylarında da bu seferleri göreceğiz." diye konuştu.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de kruvaziyerde kötü günlerin geride kaldığını belirterek, ilçe esnafı için kruvaziyerin can suyu olduğunu, kente gelen turisti en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
kruvaziyer liman turizm yolcu

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