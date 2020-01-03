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  4. KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Enflasyon ikinci yarıda tek haneye dönebilir"

KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Enflasyon ikinci yarıda tek haneye dönebilir"

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Enflasyon ikinci yarıda tek haneye dönebilir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enflasyon rakamlarının bu yılın ikinci yarısından itibaren tek haneye dönebileceğini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Eylül ve ekimde tek hanede seyreden yıllık enflasyonun, baz etkisinin tersine dönmesiyle kasım ve aralık aylarında tekrar çift hane olduğunu belirten Zeytinoğlu, "Aralık ayında baz etkisinin kalkmasıyla enflasyonda göreli yükseliş olmasını bekliyorduk. Nitekim enflasyon aylık yüzde 0,74 artışla yıllık yüzde 11,84'e yükseldi ancak 2019'un hedeflenen yüzde 12 seviyesinin altında tamamlandığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Sanayicileri asıl olarak üretim maliyetlerinin etkilediğine dikkati çeken Zeytinoğlu, ÜFE'nin yıllık yüzde 7,36 seviyesinde gerçekleştiğini, kurlardaki oynaklığın endeksi yükselttiğini vurguladı.

Ayhan Zeytinoğlu, enflasyon rakamlarının bu yılın ilk yarısında çift haneli seyredebileceğini, yılın ikinci yarısından itibaren ise tek haneye dönebileceğini ifade etti.

Zeytinoğlu, mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimine değinirken de şunları kaydetti:

"KDV indirimlerini, söz konusu sektörlerin kayıt altına alınarak haksız rekabetin önüne geçileceği için çok değerli buluyoruz. Temel besin maddelerinden olan yumurta ve balık için uygulanan KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesini halka arz açısından olumlu değerlendiriyoruz. İşçi yoğunluklu bir sektör olan mobilyada ise KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü. Böylece mobilya sektörünün kayıtlı bir şekilde, istihdama da yatırım yapılarak gelişme sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu indirimlerin enflasyonu azaltıcı katkı sağlamasını bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ayhan Zeytinoğlu enflasyon rakamları Kocaeli Sanayi Odası KSO

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