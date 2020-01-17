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  4. Küçük işletmeye itici güç

Küçük işletmeye itici güç

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

İzmir Türk Koleji, erken aşama yatırım platformu Startupfon ile bir işbirliği yaparak küçük ölçekli işletmelere destek verecek İTK Ventures markasını hayata geçirdi.Tatış Holding çatısı altında faaliyet gösteren İzmir Türk Koleji, erken aşama yatırım platformu Startupfon ile bir iş birliği yaparak İTK Ventures markasını hayata geçirdi.

İzmir Türk Koleji, erken aşama yatırım platformu Startupfon ile bir işbirliği yaparak küçük ölçekli işletmelere destek verecek İTK Ventures markasını hayata geçirdi.

Tatış Holding çatısı altında faaliyet gösteren İzmir Türk Koleji, erken aşama yatırım platformu Startupfon ile bir iş birliği yaparak İTK Ventures markasını hayata geçirdi. İTK Ventures, özellikle eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimcilere destek olmayı hedefliyor. Yapılan iş birliği kapsamında eğitim teknolojileri girişimleri programa başvurabilecek, seçilen girişimlere yatırım, network, deneyim aktarımı ve ölçeklenebilmeleri konularında her iki kurum tarafından destek sağlanacak. İTK Ventures’ın ekibi Tatış Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, İTK’nın üst düzey yöneticileri ve yatırım uzmanlarından oluşuyor. Bugüne dek 27 girişime toplam 10 milyon TL yatırım yapılmasını sağlayan Startupfon, 2020 yılının ilk yarısında, 10 milyon dolar büyüklüğündeki ilk fonunu hayata geçirmeyi hedefliyor.

Tatış: "Her türlü girişimin İTK Ventures’ın ilgi alanına giriyor"
İzmir Özel Türk Koleji Genel Müdürü Yiğit Tatış konuyla ilgili olarak, insanların bilgi ve becerisinin gelişmesine katkı sağlayan her türlü girişimin İTK Ventures’ın ilgi alanına girdiğini ve amaçlarının küçük işletmelere ve girişimlere sermaye, tecrübe, sektör deneyimi ve network sağlayarak ekosistem içerisinde büyümelerinde yardımcı olmak olduğunu söyledi.
İnsanların bilgi ve becerisinin gelişmesine katkı sağlayan her türlü girişim İTK Ventures’ın ilgi alanına girdiğini belirten Tatış "Amacımız, küçük işletmelere ve girişimlere sermaye, tecrübe, sektör deneyimi ve network sağlayarak ekosistem içerisinde büyümelerinde yardımcı olmaktır. Ekibimiz, Tatış Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, İTK’nın üst düzey yöneticileri ve deneyimli yatırım uzmanlarından oluşmakta ve girişimcilerin hedeflerine başarıyla ulaşma yolunda onları strateji ve iş geliştirme, AR-GE ve ürün yönetimi ile pazarlama ve satış alanlarında desteklemek için gerekli know-how’ı sağlamakta ve onlara mentörlük yapmaktadır."

Startupfon kurucusu Gülsüm Çıracı ise İzmir Türk Koleji gibi bir eğitim kurumu ile işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyduğunu, böyle bir programın eğitim alanında faaliyet gösteren girişimciler için stratejik destek anlamında kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğu söyledi.

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