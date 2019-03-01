FİNANS

Küçük tüketicinin büyük zaferi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Elif Deniz Akyol, bir meşrubat firmasının 2 kapak getirene bir bardak hediye kampanyasından faydalanmak için markete başvurdu. Ancak hediyesini alamayınca babasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren Bakanlık, meşrubat firmasına 241 bin 413 lira idari para cezası kesti.

Küçük tüketicinin büyük zaferi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Elif Deniz Akyol, bir meşrubat firmasının 2 kapak getirene bir bardak hediye kampanyasından faydalanmak için markete başvurdu. Ancak hediyesini alamayınca babasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren Bakanlık, meşrubat firmasına 241 bin 413 lira idari para cezası kesti.

Bir süre önce dünya markası bir meşrubat firmasının televizyondaki promosyon reklamını izleyerek kampanyaya katılan Elif Deniz Akyol, ailesinin de yardım ve destekleriyle hem ilgili firmanın müşteri hizmetlerine hem de e-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne meşrubat firması hakkında babası aracılığıyla şikayette bulundu.

Akyol, televizyonda reklamları izledikten sonra 6 adet kapak biriktirerek üç adet pembe bardak almak için babasıyla birlikte bakkal, market ve diğer satış noktalarına gitti. Bardakları alamayınca bunu birkaç defa daha tekrarladı. Hayali olan üç pembe bardağa ulaşmak için uğraştı ama amacına ulaşamadığı için her defasında üzülerek babasıyla birlikte eve döndü

Akyol, eğitim gördüğü okuldaki bir derste öğretmeninin tüketicinin korunması yönündeki verdiği bilgileri evde ailesiyle paylaştı. Baba Süha Akyol önce şikâyetini meşrubat firmasına iletti. Daha sonra 27 Aralık 2017’de e-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Yaklaşık bir ay sonra meşrubat firması tarafından aileye 6 adet bardak gönderildi.

bardak-ceza1

Ailenin başvurusunu değerlendiren Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ise 17 Aralık 2018’de aileye bir cevap yazısı gönderdi. 2 sayfalık cevap yazısında, ortalama bir tüketicinin hangi satış noktalarının kampanyaya dahil olduğu hususunda bilgi sahibi olamadığı, bu bağlamda tüketicilerin eksik bilgilendirme yoluyla yanıltıldığı, ayrıca bu durumun tüketici güveni ile tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismarı anlamına geldiği ifade edildi. Yazıda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanuna göre meşrubat firmasına 241 bin lira 413 lira idari para cezası verildiği, söz konusu kampanya ile ilgili meşrubat şirketinin reklamının da durdurulduğu belirtildi.
Baba Süha Akyol, yaptığı açıklamada; “Kızım biz tüketici değil miyiz diye sordu. Bende evet, ailecek hepimiz birer tüketiciyiz cevabını verdim. Oda, peki neden yetkili yerlere başvurmuyoruz. Benim gibi birçok insan kapak biriktirip bardak alamıyor. Bunun bir çözümü yok mu diye sordu. Bende çözümü var, gerekli yerlere internetten başvurabiliriz cevabını verdim. İlk önce ilgili firmanın internetteki Müşteri Hizmetleri’nde şikayet oluşturduk. Şikayet metninin sonuna aynı şikayetin Reklam Rekabet Kurumu’na da gönderileceğini belirttik. Yaklaşık bir ay sonra meşrubat firması telefonla aradı ve sonrasında içinde 6 adet bardak bulunan bir paket gönderdi.” dedi.

bardak-ceza2

"241 BİN 413 LİRA İDARİ PARA CEZASI VE REKLAM DURDURMA CEZASI"

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda; “Bakanlık bünyesinde oluşturulan Reklam Kurulu’nun promosyon kampanyası nedeniyle yapılan reklam ve tanıtımlara ilişkin 17.04.2018 tarih ve 271 sayılı toplantıda şikayetleri değerlendirdiği, bazı satış noktalarına hediye ürünün gönderilmediği, bazı satış noktalarının hediye ürünü tüketiciye vermedikleri, bazı satış noktalarının da kampanyaya katılmadığını belirlediğini, yapılan işlemin Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne aykırı olduğu ayrıca reklam mevzuatının doğruluk, dürüstlük ve ekonomik ve sosyal yükümlülüklerine atıf yapan hükümlerine açıkça aykırı olduğunu belirledi. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon toplantısında “2 altın kapak getirene 1 bardak hediye” promosyon kampanyası kapsamında tüketicilerin kampanyadan faydalanabilmesinin tek koşulunun hediyeli kapakları kampanyaya katılmayı taahhüt etmiş satış noktalarına teslim etmeleri olduğu, internet mecrasında çok sayıda tüketici şikayetinin yer aldığının belirlendiği, şikayetlerin ülkemizin çeşitli illerinden yapıldığı ve Türkiye çapında yaygın bir sorun haline geldiğinin tespit edildiği, dolayısıyla söz konusu kampanyanın firma tarafından vaat edildiği şekilde yerine getirilmediğinin değerlendirildiği, ana vaadin istisnası olarak alt yazı şeklinde kampanya hakkında bilgi alınabilecek yerlere yer verilse de ulusal düzeyde ve yaygın bir şekilde çok sayıda tüketicinin vaat edilen hediye ürünü alamaması nedeniyle yaşanan tüketici mağduriyeti dikkate alındığında basiretli bir tacir olma yükümlülüğünün gerektirdiği şekilde yerine getirilmediği, bilgilere ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgilendirmelerde açık, net ve anlaşılır bir biçimde yer verilmediği, tüketicinin bilgi alması için yönlendirme yapılmadığı, ortalama bir tüketicinin hangi satış noktalarının kampanyaya dahil olduğu hususunda bilgi sahibi olamadığı, bu bağlamda tüketicinin eksik bilgilendirme yoluyla yanıltıldığı, ayrıca bu durumun tüketici güveni ile tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismarı anlamına geldiği gerekçelerine dayanılarak, reklam veren ilgili firma hakkında 6502 sayılı kanunun 63'üncü ve 77/12'inci maddeleri uyarınca 241 bin 413 lira idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir. Cezaya ilişkin tebligat ilgili firmaya gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

KAYNAK:İHA

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Bakan Kurum açıkladı: Yeni süreç başlıyorBakan Kurum açıkladı: Yeni süreç başlıyor
Yerli olarak üretildi! Şimdi ABD'ye satılıyorYerli olarak üretildi! Şimdi ABD'ye satılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muğla Elif Deniz Akyol meşrubat firması bardak

En Çok Okunan Haberler

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Bir banka daha faizleri indirdi!

Bir banka daha faizleri indirdi!

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Ev sahipleri dikkat! Yarın başlıyor

Ev sahipleri dikkat! Yarın başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ölçü aleti muayene başvuruları dijitalleşti"

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Kentsel dönüşümde önemli bir süreç başlıyor

Bakan Kurum açıkladı: Yeni süreç başlıyor

Kocaeli'den 25 ülkeye yerli diş implantı ihracatı

Yerli olarak üretildi! Şimdi ABD'ye satılıyor

Trafiğe 1 ayda 66 bin 486 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe 1 ayda 66 bin 486 aracın kaydı yapıldı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Bakan Albayrak yeni kobi paketini açıkladı

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.