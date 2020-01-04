Küçükbaş hayvancılık eylem planı toplantısı Antalya'da yapılacak

Küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi ilişkin eylem planı, Antalya'da gelecek hafta yapılacak toplantıda ele alınacak.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) 3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığın Güçlendirilmesi Eylem Planı Toplantısı, 6-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'in konuya ilişkin 5 yıllık eylem planını açıklayacağı toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılması bekleniyor.
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