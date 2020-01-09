Küçükbaş hayvancılıkta "atılım" stratejisi

ANTALYA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA/MUHAMMET EMİN HORUZ - Tarım Orman Şurası'nda yapılan değerlendirmeler ışığında 5 yıllık eylem planı hazırlayan küçükbaş hayvan yetiştiricileri, çobanlara sigorta yapılması, her bölgenin yerel ırk envanterlerinin çıkarılması ve yem borsasının kurulmasının da aralarında olduğu bir dizi hedef belirledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından hazırlanan 5 yıllık eylem planında, küçükbaş hayvancılığın mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri yer alıyor.

Plana göre, Türkiye'nin coğrafi konumu gerek iklim gerekse toprak yapısı bakımından küçükbaş hayvancılık için avantaj sağlıyor. Kayıt dışılık ve sürdürülebilir politikaların bulunmaması zayıf yönler olarak dikkati çekiyor.

Kırsal bölgelerde yaşayan halkın küçükbaş hayvan tercih etmesi fırsat olarak görülürken, kente göçün önlenememesi sektör için tehditler arasında değerlendiriliyor.

- Proje ve hibelerde "gereksinim" hassasiyeti