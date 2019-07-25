Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yeterli sayıda kurbanlık bulunduğunu söyledi.

Yurt genelinde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısında geçen yıla göre artış olduğunu ifade eden Akın, "Büyükbaşta yaklaşık yüzde 3, küçükbaşta ise yüzde 4 artış var. 16 milyon civarında büyükbaş, yaklaşık 46 milyon küçükbaş hayvanımız var. Birlik olarak hayvan varlığımızı artırmak için yıllardır mücadele veriyoruz. Küçükbaş hayvan varlığımız her yıl artıyor." diye konuştu.

Akın, geçen yıl Kurban Bayramı'nda Malatya'da küçükbaş kurbanlık satışlarının yüzde 50 arttığını ve 15 bin hayvan satıldığını dile getirdi.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 750 İLE 500 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

İhsan Akın, şöyle devam etti:

"Kurban için vatandaşların küçükbaş hayvan tercih etmelerinden dolayı üreticilerimiz geçen yıl memnun oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 3 milyona yakın hayvan kesildi. Bu yıl da aynı rakamları bekliyoruz. Büyükbaş hayvanlarda lokal olarak artış var, canlı kilogram fiyatı 23 ile 24 lira arasında. Küçükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı yok, canlı kilogram fiyatı 20 ile 23 lira arasında değişiyor. Geçen yılki canlı kilogram fiyatı da buydu. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı ortalama 750 lira ile bin 500 lira arasında. Kurbanlıkla ilgili herhangi bir sıkıntı yok, il ve ülke genelinde hayvan varlığımız yeterli."