FİNANS

Kullanıcılar isyan etmişti! Apple kobalt maddesinin peşine düştü

22 Şubat 2018 10:44

Son dönemde iPhone pillerinin eskimesi ve kapasitelerini yitirmeleri nedeniyle zor durumda kalan Apple, iPhone pilleri için gerekli ham madde olan kobaltı doğrudan madencilerden almak için harekete geçti.

Kullanıcılar isyan etmişti! Apple kobalt maddesinin peşine düştü
iPhone için binlerce ton kobalt almak isteyen Apple'ın madencilik şirketleriyle en az beş yıllık kontrat yapmak istediği belirtildi.
 
Lityum iyon pillerin artık elektronik cihazların yanı sıra elektrikli otomobillerde de kullanılmasıyla, bu pillerin ham maddesi olan kobaltın fiyatı müthiş bir tırmanış gösterdi.
 
Bloomberg'in haberine göre, Apple kobalt madencileriyle görüşmelere başladı ancak henüz bir anlaşma sağlanabilmiş durumda değil.
 
Son dönemde iPhone pillerinin eskimesi ve kapasitelerini yitirmeleri nedeniyle zor durumda kalan Apple, son olarak çareyi telefonların performansını kısıtlamakta bulmuştu. Ancak bunu habersiz olarak yaptığı için eleştirilen şirket, yüz binlerce iPhone kullanıcısı tarafından mahkemeye verilmiş ve birçok ülkede de hakkında soruşturma başlatılmıştı. (Habertürk)

 

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