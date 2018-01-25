FİNANS

Kullanımı tehlikeli 87 bin asansörün iyileştirilmesi 1 milyar lira

25 Ocak 2018 09:43

Asansör bakımını yaptırmayan bina sorumlusuna veya kat maliklerine 42 bin liraya kadar ceza kesiliyor. Türkiye genelinde kullanımı tehlikeli 87 bin asansör bulunuyor.

Kullanımı tehlikeli 87 bin asansörün iyileştirilmesi 1 milyar lira
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki toplam 477 bin asansörden 356 bininde periyodik kontrol yapıldı. Bunlardan 87 binine kullanımı tehlikeli anlamına gelen kırmızı etiket verildi. Bu sayının şu ana kadar denetlenebilen asansör sayısı olduğu göz önüne alınınca, riskli asansör sayısının daha da artacağı anlaşılıyor. Piyasalarda, kırmızı etiketli bir asansörde yapılacak ciddi bir iyileştirmenin genel olarak 3-4 bin liraya mal olacağı belirtiliyor. Ancak motor, kumanda panosu gibi ana aksam parçalarının değiştirilmesi durumunda fiyatlar 10-15 bin liraya yükselebiliyor. Hatta zaman zaman fiyatlar bu rakamları da aşabiliyor. Ortalama 12 bin liradan hesaplandığında 87 bin kırmızı asansörde yapılacak iyileştirmenin maliyeti de 1 milyar lirayı buluyor. Kırmızı etiketli bir asansörün iyileştirilmesi için 30 gün müddet veriliyor.
 
 
YENİ ASANSÖR FİYATI 50 BİN TL’DEN BAŞLIYOR
 
Türkiye’de, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Makina Mühendisleri Odası ile birlikte toplam 31 A tipi muyane kuruluşu var. Bu firmalardan Royalcert’in Türkiye CEO’su Alphan Namlı, ilk kontrol ücretinin 200 lira civarında olduğunu belirterek, eksikliklerin tamamlanmasının ardından 30 gün sonra yapılacak muayenin ise ücretsiz olduğunu söyledi. Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayiciler Derneği Başkanı İzzet Güven, 5 katlı bir binaya konulacak asansörün fiyatının 50-55 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkacağını belirtiyor. Güven, ithal asansör fiyatlarının ise yüzde 20 ile 25 daha pahalı olduğunu belirtti.

2017 ASANSÖR TAKİP KONTROL SONUÇLARI
 
Kırmızı etiketli: 87 bin
 
Sarı etiketli: 4 bin 926
 
Mavi etiketli: 13 bin 50
 
Yeşil etiketli: 129 bin 326
 
121 BİN ASANSÖR HİÇ DENETLENEMEDİ
 
Toplam asansör sayısı 477 bin
 
Denetimi yapılan asansör 356 bin
 
Kırmızı etiketli asansör 87 bin
 
Kesilen para cezası 7 milyon TL
 
Asansör sektörü 500 milyon dolar ciroya sahip.
 
Montaj ve aksam firma sayısı 2.285 adet.
 
Asansörlere ait aksam ve parça ithalatı 106.2 milyar dolar.

KREDİ KOLAYLIĞI BULUNMUYOR
 
Bir asansörün bakım, onarım maliyeti 10-15 bin lirayı bulabiliyor. Apartman yönetiminin hukuki bir varlığı olmadığı için bankalar bu işe özgü kredi açamıyor. Sektörde, bankaların bu konu hakkında bir çalışma başlatmasının gerekli olduğu konuşuluyor.
 
CEZASI 42 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR
 
Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumlu. Yaptırmayan bina sorumlusuna veya kat maliklerine ilgili yönetmeliğe göre bin ile 42 bin lira arasında ceza kesiliyor.
 
AYLIK BAKIMI 1.350 TL’YE VARAN MALİYET ZORLUYOR
 
Asansörde kritik öneme sahip güvenliğin ihmal edilmesinde bakım ve kontrollerin maliyetli olarak görülmesi öne çıkıyor. Uzmanlara göre asansör başına en az 350 liradan başlayan ve bin 350 liraya kadar ulaşan aylık maliyetlerin bakımı olumsuz etkilediği belirtiliyor.
 
Yıllık kontrollerin maliyeti 183 liradan başlayıp binanın kat yüksekliğine göre artarken, 350 liradan başlayan aylık bakım ücreti on katlı binada bin 350 liraya kadar çıkıyor. Asansörlerin güvenli çalışabilmesi için aylık bakımın yapılması gerekiyor.
 
PERİYODİK KONTROL ÖNEMLİ
 
Asansörlerin kullanıma uygun olup olmadığı yılda bir kez yapılan periyodik kontrol sonucu ortaya çıkıyor. 24 ana başlık ve 115 alt başlıktaki kriterler göz önünde bulundurularak yapılan kontroller sonucu, yeşil, mavi, sarı ve kırmızı etiket yapıştırılıyor. Örneğin motorunda ya da halatlarında arıza varsa can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu için asansör doğrudan “kırmızı” etiketleniyor.
 
DURAK BAŞINA EK 50-150 TL
 
Bakım ücreti asansör montaj ve servisleri tarafından belirleniyor. Yedi duraklı bir asansör için aylık bakım ücreti 350 liradan başlıyor. İlave durak başına 50-150 lira arasında ücret ekleniyor. Parça değişimleri ücrete dahil değil. KDV de eklenince fatura giderek kabarıyor.(Habertürk)

 

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Okuyucu Yorumları8 yorum
  • 28 Oy
    Ülkemizde GÜVENLİK VE EMNİYET UYGULAMALARI maalesef CEZALANDIRMAYA,MİLLETİ SOYMAYA YÖNELİK. Bununda başını maalesef ACİZ-BECERİKSİZ VE İSRAFÇI HÜKÜMETTEN KAYNAKLANMASI ile HÜKÜMET ÇEKİYOR. ASANSÖR elbette önemlidir.Ancak TOKİ nin yaptığı BİNALAR YAPIDENETİMDEN UZAK OLAN,TOKİ'nin yaptığı 25 katlı binalarda olması gereken 4 asansörden yapılmamış,ya da sakinlerin cebinden para vererek yaptırdıkları asansörün bakımından nemalanan TOKİ YÖNETİMLERİ VAR ÜLKEDE. Devlet yandaşa para buluyor,vatandaşa CEZA YAZIYOR.VİCDANSIZLAAAR.
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  • 25 Oy
    Ancak bu hafta asansör kontrol firması geldi kırmızı etiket basmış. sebep kafasına göre 2 madde yazmış. geçen sene yeşil etiket alan asansör 1 ay sonra sürekli arızalandı. bİr masraf daha yaptık. şimdi asansör gayet güzel çalışıyor. kırmızı etiket yapıştımışlar. GEÇEN SENE NE KADAR RÜŞVET YENDEDİDE YEŞİL VERİLDİ. BU SENE NE KADAR RÜŞVET İSTİYORLAR. YADA ASANSÖR KONTROL FİRMASI VE ASANSÖR BAKIM ONARIM YAPAN FİRMALARLA ORTAKMI ? bina sakinlerine sürekli masraf çıkarıyorlar. her ay bakım masrafının yanıunda yıldada 4-5 bin lira da artı masraf yapacaksak asansörleri kapatalım gitsin.
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  • 9 Oy
    asansör bakım firmaların tekelinde. elinden çıkacak tek yazıya bağlı. asansörde arıza yokken başımıza bele aldık. zorunluluktan ötürü Bizim bina geçen sene yeşil etiket aldı. yaklaşık 2300 tl gibi masraf yaptık. aradan 1 ay geçmedi asansör sürekli arızalanmaya başladı. günde 2 -3 defa kat aralarında kalmaya başladı. asansör firmasınada aylık bakım ücreti ödüyoruz bu arada. 4-5 ay geçti soun bir türlü çözülmedi. asansör firmasını değiştirdim. oda dediki asansör yönetmeliğe aykırı arızaları şundan bundan vs. dedi 2,000 tl daha harcadık. asansör gayet güzel oldu. çakışıyor
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  • 7 Oy
    Bizim apartmanın asansör 15yıldır aylık düzenli bakımla kullanılıyor.15 yıldır kelle koltukta mı biniyorduk asansöre,canımızın hiç kıymeti yoktu da şimdi mi kıymetli oldu.Yoksa paramıza mı göz diktiniz,anlaştığınız yandaş şirketlere mi soyduracaksınız.....
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  • 3 Oy
    esenyurtta millet 25 lira temizlik parası vermiyo asansor icin diyecek biseyim yok millet kendi can guvenliginini hice saymaya devam ediyor
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  • 2 Oy
    DEVAMLI ÇALIŞAN KURUMSAL BİR BİNANIN ANSANSÖRÜNÜN AYLIK BAKIMINA 150 TL İSTİYORLAR ASANSÖRÜ ÇOK AZ ÇALIŞAN ÖZEL BİNANIN AYLIK BAKIMINA DA 150 İSTİYORLAR BU NASIL İŞ BAKIM ÜCRETLERİ ADİL DEYİL VE FAZLA.DEVLETİMİZİN BUNA BİR DÜZENLEME YAPMASI GEREKİYOR AYRICA ÖZEL FİRMADAN HARİ. TSE EDE BAKIM VE ETİKET VERMEK İÇİN ÜCRET İSTİYOR
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  • 0 Oy
    asansör bahane milletin saglığı kimsenin umurunda değil amaç para toplamak amaç ceza kesmek .kaynakları mirasyedi gibi kullanıp olur olmaz harcamak yerine verimli kullanın insanlar bu kadar yükü kaldıramıyor hırsızlık aldı başını gitti millet aç .
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  • 0 Oy
    tse ve makine mühendisleri odası eliyle devlet büyük para vuruyor
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