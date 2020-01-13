FİNANS
  4. Kümes hayvancılığı üretimi

Kümes hayvancılığı üretimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kasım 2019'da tavuk eti üretimi 168 bin 7 ton, tavuk yumurtası üretimi de yaklaşık 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti

Türkiye'de geçen yıl kasım ayında 168 bin 7 ton tavuk eti, 1 milyar 688 milyon 398 bin adet de tavuk yumurtası üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, tavuk eti üretimi geçen yılın kasım ayında 168 bin 7 ton, tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 688 milyon 398 bin adet oldu.

Yumurta üretim miktarı kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,2 arttı.

Kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 8,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı ve 95 milyon olarak kayıtlara geçti.

Tavuk eti üretimi, kasım ayında önceki aya göre yüzde 10,9, yıllık bazda yüzde 3,7 azaldı.

Hindi eti üretimi de söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 10,4 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı ve 5 bin 310 ton olarak kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi Kasım 2019'da aylık bazda yüzde 1,5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi söz konusu ayda bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 1 azaldı.

Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,3 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 1,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 2,4, hindi eti üretimi ise yüzde 15,6 azaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Bakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladıBakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladı
BES kumbarasındaki birikim 2019'da 130 milyar liraya dayandı BES kumbarasındaki birikim 2019'da 130 milyar liraya dayandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kümes hayvancılığı üretimi, Türkiye İstatistik Kurumu,

En Çok Okunan Haberler

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Otomobil alacaklar dikkat! 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

Otomobil alacaklar dikkat! 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

Taksit sınırı 3'e indirildi

Taksit sınırı 3'e indirildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den ‘yeşil bina sertifikası’

Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"

Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"

“Gayrimenkul sektöründe ivme başladı”

“Gayrimenkul sektöründe ivme başladı”

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

ABD’li Taronis Türkiye’de şirket kuruyor

ABD’li Taronis Türkiye’de şirket kuruyor

Bakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladı

Bakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.