Türkiye'de geçen yıl kasım ayında 168 bin 7 ton tavuk eti, 1 milyar 688 milyon 398 bin adet de tavuk yumurtası üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, tavuk eti üretimi geçen yılın kasım ayında 168 bin 7 ton, tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 688 milyon 398 bin adet oldu.

Yumurta üretim miktarı kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,2 arttı.

Kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 8,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı ve 95 milyon olarak kayıtlara geçti.

Tavuk eti üretimi, kasım ayında önceki aya göre yüzde 10,9, yıllık bazda yüzde 3,7 azaldı.

Hindi eti üretimi de söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 10,4 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı ve 5 bin 310 ton olarak kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi Kasım 2019'da aylık bazda yüzde 1,5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi söz konusu ayda bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 1 azaldı.

Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,3 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 1,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 2,4, hindi eti üretimi ise yüzde 15,6 azaldı.

