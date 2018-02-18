Bakan açıkladı: Kupon Yöntemi ile 10 bin TL vereceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Artık, 'Kupon Yöntemi' diye bir modeli uyguluyoruz. Herhangi bir konuda, geleceğin meslekleri diye adlandırdığımız bir alanda kendini geliştirmek, yetiştirmek isteyen bir gencimize, istediği zamanda, istediği eğitim içeriğinde, istediği formatta eğitim almasını sağlayacak 10 bin liralık bir kuponu vereceğiz bundan sonra" dedi.

AA'nın aktardığına göre Bakan Jülide Sarıeroğlu, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezinde yapılan AK Parti Karabük Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, gençlik kollarından yetişen bir genel başkanları, Cumhurbaşkanları olduğunu söyledi.

Seçilme yaşının 18'e indirildiğini anımsatan Sarıeroğlu, gençlere çok güvendiklerini anlattı ve iktidarları dönemlerinde gençlere tanınan imkanların altını çizdi.

AFRİN HAREKATI

Türkiye'nin bulunduğu bölgenin bir ateş çemberi içinde olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Sadece Suriye'de yaşananlar değil her yerde bir hareketlilik söz konusu. İşte görüyorsunuz Suriye'de bir operasyon içerisindeyiz. Ege'de, Akdeniz'de bunu fırsat bilenler başka türlü emellerini hayata geçirmek için harekete geçti. Ama biz Allah'ın izniyle Afrin'de de oluruz Ege'dekilerin de üstesinden geliriz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini belirtti. 15 Temmuz'un ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi operasyonların gerçekleştirdiğini anımsatan, Sarıeroğlu, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu aktardı.

KUPON YÖNTEMİ

Gençlerin istihdamına önem verdiklerini ve projeler hayata geçirdiklerinin altını çizen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Biz gençlerimizin de kadınlar kadar İŞKUR faaliyetlerinden yararlanmasını istiyoruz. Artık, 'Kupon Yöntemi' diye bir modeli uyguluyoruz. Herhangi bir konuda, geleceğin meslekleri diye adlandırdığımız bir alanda kendini geliştirmek, yetiştirmek isteyen bir gencimize, istediği zamanda, istediği eğitim içeriğinde, istediği formatta eğitim almasını sağlayacak 10 bin liralık bir kuponu vereceğiz bundan sonra. Ne zaman, hangi şartlarda eğitim almak istiyorlarsa kararı genç kardeşlerimize bırakıyoruz. Yeter ki kendilerini geliştirsinler. Yeter ki iş ve meslek sahibi olmakla ilgili gayret içinde olsunlar."

"2019 DÖNÜM NOKTASI"

Sarıeroğlu, 2019'u sadece yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak değerlendiremeyeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"2019 asla zor değil ama gerçekten tarihi bir dönüm noktası olacak. Birincisi, Türkiye üzerinde bundan sonra oyun oynanamayacağını, hesap ve operasyon yapılamayacağını herkese göstermiş olacağız. Millet ve devletin buluşmasını 2019 seçimleriyle tam manasıyla gerçekleştirmiş olacağız. Bir önemli nokta da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız, halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı. İnşallah 2019'da Cumhurbaşkanımızı, genel başkanımızı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millet tarafından seçilen ilk başkanı yapacağız. Bu nedenle 2019 çok önemli. Bugüne kadar nasıl çalıştıysak şimdi daha fazlasını yapmalıyız. Bizim Türkiye ile ilgili büyük hayallerimiz var."

"BU BİR ÇILGINLIK"

Türkiye'de her kesime dokunan devrim niteliğinde projeleri hayata geçirdiklerini belirten Sarıeroğlu, "Taşeron ile ilgili düzenlemenin mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Onun liderliğinde ve talimatıyla, verdiği güçle biz bunu başarabildik. Gerçekten bu bir çılgınlık." ifadesini kullandı.

Sürecin devam ettiğini anlatan Sarıeroğlu, "Emeklilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız, iş verenlerimiz, işçilerimiz, kimin ne sorunu varsa ne ihtiyacı, talebi varsa 16 yıldır yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Emeklilerimizle ilgili güzel düzenlemeler yapmıştık. Esnafımızın krediyle emekli olabilmeleriyle ilgili de düzenleme yapmıştık, bunu çiftçilerimiz de istedi. Bunu genişlettik, her kesime dokunacak. Sosyal Güvenlik anlamında her kesime güzel hizmetler sunuyoruz." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücrette yapılan iyileştirmelere de değinen Sarıeroğlu, daha yapacakları çok iş bulunduğunu ve sorumluluklarının büyük olduğunu sözlerine ekledi.