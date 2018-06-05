'Kur üzerinden oynanan oyunlarla 24 Haziran'dan sonra hesaplaşacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da düzenlediği mitingde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye geçtiğimiz 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. 'Ekonomi' diyorlar ya... Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar, Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi diyorlar ya... Ey Bay Kemal, Ey Muharrem, siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız" dedi.

