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'Kur üzerinden oynanan oyunlarla 24 Haziran'dan sonra hesaplaşacağız'

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2018 16:08 | Son Güncelleme

Sakarya mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar, Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız'' ifadesini kullandı.

'Kur üzerinden oynanan oyunlarla 24 Haziran'dan sonra hesaplaşacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da düzenlediği mitingde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye geçtiğimiz 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. 'Ekonomi' diyorlar ya... Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar, Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi diyorlar ya... Ey Bay Kemal, Ey Muharrem, siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan kur manipilasyon

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
16 yıldır aynı vaadler seçim sonrası daha b..k. gidiyor ülke
Niye şimdi değil de seçimden sonra ?
YAV HE HE.BANA KALIRSA 24 HAZİRANI BEKLEME,BİZİMLE UĞRAŞAN YOK.SENİN ÇARŞI PAZARDAN HABERİN YOK GALİBA
YİNE, DIŞ MİHRAKLAR MASALI
reis benzine ve mazota zam gelince kur zammını hemen bindiyorsun ama
Allah'ını seversen bügün niye müdahele etmiyon. Elini kolunu bağlayan mı var? 24 haziranda ne değişecek! Gökten Vahiy mi gelecek. Sana endel olan mı var?
Neden şimdi birşeyler yapmadığınızı anlıyamıyorum? Neden 24 Hazirandan sonraya bırakacaksınız? Kazanacağınızın garantisi yok ki! Şeçim olacağını ilan etmenizden bu yana en az %15 topluca fakirleştik. Yazık bu güzide millete.
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