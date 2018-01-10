FİNANS

Kurak kış elektriğe zamma yol açabilir

10 Ocak 2018 09:46

Türkiye'de son yılların en kurak kışı nedeniyle elektrik üretiminde suya karşı doğalgazın payının artması beklenirken uzmanlar bu durumun elektrik fiyatlarında zamma yol açmasını bekliyor.

Kurak kış elektriğe zamma yol açabilir
Kurak geçen kış ayından dolayı elektrik fiyatlarının zamlanması bekleniyor. Türkiye, uzun yılların en kurak kışlarından birini yaşıyor. Kuraklık nedeniyle Türkiye'nin en önemli barajları Keban, Karakaya ve Atatürk'te su seviyeleri düştü. Barajlardaki miktarları korumak amacıyla suya dayalı elektrik üretimi kısılırken, doğalgazın payı görece artırıldı.
 
Enerji sektörü uzmanları, bu yıl gazdan daha çok elektrik üretilmesine ve piyasada elektrik fiyatlarının yükselmesine kesin gözüyle bakıyor.Habertürk'ün haberine göre  kuraklık, verilere de net olarak yansımaya başladı. Barajlara, 2016 yılında 63.7 milyar metreküp su geldi. 2017 yılında su miktarı, yüzde 26.5 oranında azaldı ve 46.6 milyar metreküpe geriledi. Su miktarındaki bu kritik durum, elektrik üretim planlamasını da etkiledi.

SUYUN PAYI YÜZDE 20'NİN ALTINDA
 
Enerji yönetimi barajları dikkate alarak elektrik üretiminde suyun payını azalttı. 2016 yılında suyun elektrik üretiminde payı yüzde 24.8 olarak gerçekleşti. 2017 yılında kuraklık nedeniyle barajlardan elektrik üretiminde frene basıldı. Geçen yıl suyun elektrik üretiminde payı yüzde 19.8'e geriledi. Bu yıl da geride kalan 10 günde, sudan olabildiğince az elektrik üretildi. Pazartesi günü toplam üretim içinde suyun payı yüzde 18 (yüzde 12 barajlı, yüzde 6 akarsu) düzeyinde bulunurken, salı günü yüzde 12'ye kadar düşürüldü. 2016 yılında doğalgazın toplam elektrik üretiminde payı yüzde 32.7 oldu. 2017 yılında yüzde 37.1'e yükseldi. Bu hafta, doğalgazın elektrik üretimindeki payı yüzde 39-40 düzeyinde seyrediyor.
 
UCUZ ELEKTRİĞE KURAKLIK DARBESİ
 
Kurak geçen kış nedeniyle Atatürk, Keban ve Karakaya gibi barajlara gelen su seviyesi yüzde 26.5 azaldı. Bu nedenle suya dayalı elektrik üretimi kısıldı. Bu yıl gazdan elektrik üretimi nedeniyle elektrik fiyatlarında artışa kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü sudan 4, gazdan ise en az 20 kuruşa elektrik üretiliyor.

 

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Okuyucu Yorumları11 yorum
  • 96 Oy
    zam yapmak için artık bahaneye gerek kalmadı hükümet paraya sıkıştıkça zam yapıyor.köprüye otoyola benzine niye durmadan zam yapılıyor kış kurak geçtiği içinmi
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  • 82 Oy
    ŞİMDİDE YAPILACAK OLAN ZAM ma SUDAN BAHANELER ARANIYOR
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  • 76 Oy
    seçimlerde görüşecex sizlerle...
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  • 67 Oy
    oooh daha cok zam. artik bagimli olduk azcik burama zam suramada zam. dunya lideriyiz len sarayimiz var len
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  • 58 Oy
    mollalar yağmur duasına çıksın..
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  • 36 Oy
    zam zam da zam zama zam ver mehteri
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  • 28 Oy
    hadilan bu bir üçkağıtcılıktır doğalgaza zam geldi diye yüklen yağmur yağmadı diye zam yap peki daha bu faturada doğalgazdan dolayı gelen gaz yetmiyomu üzerindeki vergi ve diğer haraçları kullanın
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  • 33 Oy
    Sıkıntı yok. Türk halkı ne yapar ne eder altından kalkar. Benzin 6 liraya dayanmış, elektirk zammı tavan yapmış, doğalgaz korkudan açılamaz olmuş bizim için sıkıntı değil. Başımızdakileri Allah eksik etmesin. Biz şükrederiz. Şükür diye diye başımızdakileri ilah ederiz. Verin zamları verin mehteri. İnadına Akp inadına Rte diyen kitle oldukça sırtımız yere gelmez.
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  • 23 Oy
    zam için ne bahaneler üretiliyor. zaten dogal gaz ın payı %40. termik i hidrolik i çalıştırmazlar. dogal gaz ı çalıştırırlar. çünkü doğal gaz için taahhütleri var. bahanelerlele zam yaparlar. ama yetmez daha çok zam yapılmalı.asgari ücret 1000tl nin altına indirilmeli ki istikrar ve büyüme sürdürülebilsin. ülkeler zenginler sayesinde değil fakirler sayesinde gelişir.
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  • 24 Oy
    zam geleceğini ön görmek için yzman olmaya gerek yok tr de . düzenli olarak her mevsim değişiminde zam geliyor zaten. bilmediğimiz birley söyleyin
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  • 23 Oy
    Büyüyoruz...
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