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  4. Kuraklığa "Güneş" müjdesi

Kuraklığa "Güneş" müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 15:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bazı dönemler yaşanan kuraklık ve çiftçilerin elektrik derdi nedeniyle yapımına 2016 yılında başlanan Güneş Göleti ve Sulama Hattı projesinde çalışmalar tamamlandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bazı dönemler yaşanan kuraklık ve çiftçilerin elektrik derdi nedeniyle yapımına 2016 yılında başlanan Güneş Göleti ve Sulama Hattı projesinde çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık iki ayda yüzde 35’ doluluk oranına ulaşan göletten ilk su ise Nisan ayında verilecek.
İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi kırsalında bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında yapımına başlanan Güneş Göleti ve Sulama hattı inşaatı 2019 yılında tamamlanarak Kasım ayında su tutulmaya başlandı. Yaklaşık 3 yılda inşaatı tamamlanan gölet ve sulama projesi ile çiftçiler hem kuraklıktan hem de elektrik derdinden kurtarılacak.
5 bin 40 dekar alan sulanacak
39 metre yükseklikte inşa edilen Güneş Göleti ile yılda 3 milyon 840 metreküp su biriktirilecek. yapılan sulama hattı ile bölgedeki toplam 5 bin 40 dekar tarım arazisi sulanabilecek. Bölgedeki çiftçilerin umudu olan Güneş Göleti ve Sulama Hattı projesi tarlalar suya kavuşacak
Kasım’da su tutulmaya başlandı, Nisan’da ilk su verilecek
Bu yılın Kasım ayı başında ilk su tutumu yapılan gölette, sulama hattı çalışmalarda Aralık ayı sonuna kadar tamamlandı. Yeni yılın Nisan ayına kadar çalışmalar ve testler tamamen bitirilerek, Nisan ayı ortasında çiftçilere ilk suyun verilmesi planlanıyor.
Gölette yüzde 35 oranında su birikti
Tam olarak dolduğunda yaklaşık yılda 3 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip gölet, 2 ay gibi kısa sürede yüzde 35 gibi bir doluluk oranına ulaştı. Yağan yağmur nedeniyle kısa sürede üçte biri dolan 39 metre yükseklikteki göletin kış döneminde tamamen dolması bekleniyor.
Nisan ayına kadar ise projeye ek olarak giren boru döşemelerinin de tamamlanacağı belirtildi.
Projenin yapıldığı Yesemek Mahallesinin Muhtarı Mustafa Güneş ise 5 bin 40 dekar tarım arazisini sulayacak onlarca çiftçiyi elektrik masrafından kurtaracağını ifade etti.

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