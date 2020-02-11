Kural tanımaz yolcuya 2 bin 603 lira ceza

Araştırma ve soruşturmanın selametle yürütülmesini engelleyecek işler yapılması ve delillerin muhafazasının sağlanmaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ön izin almadan ticari amaçla hava araçlarıyla yolcu veya yük taşıma faaliyetlerinde bulunulması, ruhsatsız hava araçlarıyla ticari faaliyette bulunulması, ücret karşılığında posta taşıma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, denetim için istenen bütün teknik ve ekonomik bilgileri verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, pilotlar ile hava aracının sevk ve idaresi bakımından gerekli personelin yeterlik belgesi almamaları halinde uygulanacak para cezası da 17 bin 361 lira olacak.

Buna göre, söz konusu yönetmelikte yer alan para cezaları yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Türk sivil uçak siciline tescil edilen hava aracının, daha önce kayıtlı bulunduğu sicilden sildirilmemesi, ilgili belgelerin hava aracında bulundurulmaması ve zorunlu iniş yapıldığı takdirde pilotun durumu yetkililere bildirme, hava aracını, yolcuları ve yükü güvence altına alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 10 bin 416 lira ceza uygulanacak.

Hava aracında işlenen suç ve kabahatlerle ilgili gereken tedbirlerin alınmaması halinde 6 bin 76 lira para cezası verilecek.

Ruhsat örneğinin asılması ile uçuş tarifelerinin yürürlüğe konulmasına ilişkin kurallara uyulmaması halinde verilecek para cezası 2 bin 604 lira olacak. İşletme faaliyetlerinin ruhsatın şartlarına uygun yürütülmemesi halinde ise 10 bin 416 liralık idari para cezası kesilecek.

Kabin ekibine hakarete 2 bin 603 lira ceza

SHGM'nin bakım kuruluşları, havacılık işletmeleri ve yer hizmeti kuruluşları gibi muhataplar için uygulayacağı diğer cezalar da tebliğde yer aldı.

Buna göre, maksimum yolcu miktarına uyulmadan kalkış yapılması gibi ihlallerde bulunan balon işletmelerine 17 bin 361 liraya kadar idari para cezası verilecek.