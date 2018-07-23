FİNANS

Kurbanlıklar görücüye çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

Besiciler Kurban Bayramı'na 1 ay kala binbir emekle yetiştirdikleri kurbanlıklarını görücüye çıkardı. Pazarda büyükbaşlar 4 bin liradan başlıyor, 11 bin liraya kadar satılıyor. Koç fiyatları bin 300 lira, koyun fiyatları ise bin lira civarında seyrediyor.

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da, besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, binbir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı.

Bölgede, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan bölgelerde hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşıyor. Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da yaşını anlamaya çalışıyor.

Hayvanın beğenilmesinin ardından satıcı ile alıcı arasında kıyasıyla bir pazarlık başlıyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 900 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 4 bin liradan başlayıp, 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarda yoğunluğun arttığını söyledi.
**

  • "Fiyatlar geçen yılın altında"**

Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre düştüğünü vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük pazarı olan Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl büyük bir talep bekliyoruz. Besicilerimiz uzun süre ve büyük emeklerle hayvanlarını yetiştiriyor, emeklerinin karşılığını almak için bugünleri bekliyor. Umarım bu yıl üreticilerin yüzünün güldüğü bir sezon olur. Geçen yıla göre fiyatlarda düşüş var. Vatandaşlarımız bütçelerine uygun kurbanlıkları burada bulabiliyor. Fiyatlarımız şu anda iyi ve bayrama doğru da aynı seviyede seyredeceğini düşünüyoruz. Pazarda büyükbaşlar 4 bin liradan başlıyor 11 bin liraya kadar satılıyor. Koç fiyatları bin 300 lira, koyun fiyatları ise bin lira civarında seyrediyor."

Çiftçi, bayrama 15 gün kala yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini dile getirerek, kurbanlık temini konusunda da sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı.

Şanlıurfa'nın hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve adeta bölgenin lokomotifi konumunda bulunduğunu belirten Çiftçi, bu nedenle hayvancılığın kentte daha çok desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Pazar esnaflarından Mahmut Oba da her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'na doğru işlerinin arttığını ve telaşın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

- Farklı kentlerden de talep var

Şanlıurfalıların yanı sıra farklı illerden vatandaşların da pazara ilgi gösterdiğini dile getiren Oba, şöyle konuştu:

"Geçen yılki bayramdan daha iyi bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz. İnsanlar son güne kalmadan kurbanlığını alıp kurtulmak istiyor, stres yaşamak istemiyor. Geçen seneye göre kurbanlık fiyatları biraz daha düşük. Geçen yıl küçükbaşlar ortalama bin 100 liraydı. Bu yıl ise 900 lira civarında satılıyor. Daha fazla hayvanın pazara inmesiyle fiyatların biraz daha düşeceğini düşünüyoruz."

Besici Halil Çiftçili de aylardır hayvanlarına en güzel şekilde bakmaya çalıştığına dikkati çekerek bayramı dört gözle beklediklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatlı bir telaşa kapıldıklarını anlatan Çiftçili, "Sabah ezanıyla birlikte kalkıp, hayvanları buraya getirdik. İnşallah son günlere kalmadan kurbanlıkları elden çıkarırız." dedi.

Pazara kurbanlık almaya gelen İzzettin Çalışkan ise fiyatların çok yüksek olmadığını ve beğendiği kurbanlığı en kısa sürede almayı düşündüğünü dile getirdi. AA

PARTNERGözlüksüz çıkmadıGözlüksüz çıkmadı
İşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti İşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti
Kurban Bayramı için ek YHT seferiKurban Bayramı için ek YHT seferi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurbanlık kurban bayramı besici

En Çok Okunan Haberler

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Mesleki yeterlilik belgesinde dolandırıcılık uyarısı

Mesleki yeterlilik belgesinde dolandırıcılık uyarısı

İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği

İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti

İşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti

Kurban Bayramı için ek YHT seferi

Kurban Bayramı için ek YHT seferi

Bilgisayar ve telefonlar için kripto para uyarısı

Bilgisayar ve telefonlar için kripto para uyarısı

20 bin öğretmen ataması için büyük gün yarın! Saat belli oldu

20 bin öğretmen ataması için büyük gün yarın! Saat belli oldu

Eşinden aldığı işletmeyi üç kat büyüttü

Eşinden aldığı işletmeyi üç kat büyüttü

Türkiye’nin mutluluk deposu Alpet tatil yolunda da yanınızda

Türkiye’nin mutluluk deposu Alpet tatil yolunda da yanınızda

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.