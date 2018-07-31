Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Emekliler Kurban Bayramı’nı hem ikramiyesi hem de maaşını cebine koyacak. Ağustos başında biner lira ikramiye ödenecek. Tam tarih haftaya belli olacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur’lulara erken maaş ödemesi planlanıyor. Emekliler, yaklaşan ağustos ayını rahat geçirecek. Bu ay zamlı maaşlarını alan emeklilere, ağustosta da bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken maaş ödenmesi gündemde. Memur emeklilerine, 1-5 Ağustos'ta maaş ödemeleri gerçekleştirilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ardından tüm emeklilerin hesabına biner lira bayram ikramiyesi yatırılacak. Ödeme tarihi büyük ihtimalle bu hafta açıklanacak. Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlıyor. Ayın 20'si bayram arifesi. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılacak. İkramiyenin büyük ihtimalle ayın 6'sı ile 10'u arasında verilebileceği belirtiliyor.

EMEKLİYE BAYRAM MÜJDESİ

Sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri başlayacak. Maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken ödeme gündemde. Bunun nedeni ise bazı emeklilerin maaş ödeme günlerinin bayrama denk gelmesi. Erken ödeme uygulanırsa, emekliler ayın 17'sine kadar ağustos maaşını cebine koyacak..