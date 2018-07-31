FİNANS

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2018 08:17 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları hangi gün ve ne kadar yatacak? Bayramın yaklaşması nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları erken ödenecek. İkramiyenin ise 6-10 Ağustos’ta hesaplara yatırılması planlanıyor.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Emekliler Kurban Bayramı’nı hem ikramiyesi hem de maaşını cebine koyacak. Ağustos başında biner lira ikramiye ödenecek. Tam tarih haftaya belli olacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur’lulara erken maaş ödemesi planlanıyor. Emekliler, yaklaşan ağustos ayını rahat geçirecek. Bu ay zamlı maaşlarını alan emeklilere, ağustosta da bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken maaş ödenmesi gündemde. Memur emeklilerine, 1-5 Ağustos'ta maaş ödemeleri gerçekleştirilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ardından tüm emeklilerin hesabına biner lira bayram ikramiyesi yatırılacak. Ödeme tarihi büyük ihtimalle bu hafta açıklanacak. Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlıyor. Ayın 20'si bayram arifesi. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılacak. İkramiyenin büyük ihtimalle ayın 6'sı ile 10'u arasında verilebileceği belirtiliyor.

EMEKLİYE BAYRAM MÜJDESİ

Sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri başlayacak. Maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken ödeme gündemde. Bunun nedeni ise bazı emeklilerin maaş ödeme günlerinin bayrama denk gelmesi. Erken ödeme uygulanırsa, emekliler ayın 17'sine kadar ağustos maaşını cebine koyacak..

EK ZAM GELEBİLİR

Emekliler enflasyon rakamlarına kilitlenmişken, ek ödeme zammıyla umutlandı. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranının maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi 2 kat artırılıp yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek. Böylece emeklilerin pek çoğunun ek ödemesi 2 kat artacak. (Güneş)

PARTNERNişantaşı’nda el eleNişantaşı’nda el ele
Vergi daireleri yarın saat 23.59'a kadar açık olacakVergi daireleri yarın saat 23.59'a kadar açık olacak
Elektrik ve doğalgazda zam beklentisi Elektrik ve doğalgazda zam beklentisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emekli emekli maaşı emekli ikramiyesi emekli maaşı zammı kurban bayramı bayram ikramiyesi

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Simide zam geliyor

Simide zam geliyor

Vergi daireleri yarın saat 23.59'a kadar açık olacak

Vergi daireleri yarın saat 23.59'a kadar açık olacak

Elektrik ve doğalgazda zam beklentisi

Elektrik ve doğalgazda zam beklentisi

Taksilere kamera takılması kararına mahkemeden iptal

Taksilere kamera takılması kararına mahkemeden iptal

Bankaların kârı dudak uçuklattı

Bankaların kârı dudak uçuklattı

'Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde!'

'Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde!'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.