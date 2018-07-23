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Kurban Bayramı için ek YHT seferi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

TCDD Taşımacılık AŞ, Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi amacıyla Ankara-İstanbul hattında ek yüksek hızlı tren seferleri düzenleyecek.

Kurban Bayramı için ek YHT seferi

TCDD Taşımacılık AŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için Ankara-İstanbul (Pendik) hattına ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri koydu.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 17, 18, 20 ve 26 Ağustos'ta her gün Ankara'dan saat 13.25, İstanbul'dan saat 18.45'te hareket edecek trenlerle 3 bin 288 kişilik ek kapasite sağlanacak.

Kurban Bayramı süresince seyahat edecek yolcuların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmesi için 27 Ağustos'a kadarki tüm YHT seferlerinin biletleri 25 Temmuz'da satışa sunulacak.

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tccd kurban bayramı ankara istanbul ek sefer

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