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Kurban Bayramı'nda turizmcilerin yüzü güldü

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2019 09:13 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, 'Türkiye genelinde tüm bölgelerde yoğunluk vardı. Bayramda ciddi seyahatler yapıldı' diye konuşurken Muğla'nın Ula İlçe Belediye Başkanı İsmail Akkaya, nüfuslarının 25 katı misafir ağırladıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nda turizmcilerin yüzü güldü

Muğla'nın Ula İlçe Belediye Başkanı İsmail Akkaya Kurban Bayramı'nı değerlendirerek 'Nüfusumuzun 25 katı misafir ağırladık. Kazançlı bir bayram yaşandı' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı turizm

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