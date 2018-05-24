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Kurban Bayramı ne zaman? 9 günlük tatil geliyor mu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.05.2018 12:04 | Son Güncelleme

Milyonlarca çalışan tatil programlarını yapmaya başladı.2018 yılında Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak, bu yıl 9 gün tatil mi sorularının yanıtları aranıyor. İşte Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı ne zaman? 9 günlük tatil geliyor mu?

Kurban Bayramı ne zaman olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte hemen ardından akla gelen ilk şeylerden biri de Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağıydı. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini takvime göre Kurban Bayramının ne zaman idrak edileceği belli oldu. İşte, 2018 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayının sonlarına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe idrak edilecek. Hafta sonu tatilleri ve pazartesi gününe denk gelen yarım günlük arefe günün de eklenince toplam 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanları için 18 Ağustos Cumartesi günü başlamış olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2018 yılı Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz remi bir açıklama yok ancak bu yıl hafta sonları da eklenince 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. 24 Ağustos'ta bitecek tatilin ardından, 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurular için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü

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