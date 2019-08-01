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Kurban bayramı öncesi kredi kullanma talepleri arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

Bankaların tüketici kredisi faiz oranları, ortalama yüzde 1,70 bandına indi. Kredi faizlerinde yaşanan bu düşüşle birlikte tüketicilerin kredi talepleri de artmaya başladı. Kredilerin internet ortamındaki aranma hacmi son bir aylık döneme göre yüzde 63 artış gösterdi.

Kurban bayramı öncesi kredi kullanma talepleri arttı

Yaklaşan bayram öncesi faiz oranlarındaki olumlu değişim, kredi kullanma oranlarındaki ivmeyi arttırdı. Özellikle Kurban Bayramı’nda vatandaşların tüm alımlarında ve tatil ihtiyaçlarında kullanmak üzere oluşturacakları bütçelerde doğan para ihtiyacı, Merkez Bankası’nın açıkladığı yeni faiz indirimi ve beklenen yeni düzenlemeler ile kredi başvurularını artırdı.

KREDİLERİN İNTERNET ORTAMINDAKİ ARANMA HACMİ YÜZDE 63 ARTTI

Merkez Bankası, 25 Temmuz’da gerçekleşen Para Politikaları Toplantısında politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 19,75’e çekti. Enflasyondaki düşüş eğilimiyle birlikte finansal koşulların kısmen iyileşmeye başladığını öngören Merkez Bankası, küresel ekonominin zayıflaması ve gelişmiş ülkelerdeki olası genişleyici para politikası adımları beklentisiyle birlikte ciddi bir faiz indirimi gerçekleştirdi. Ekonomideki birçok dinamiği yakından etkileyecek bu indirim sonrasında piyasaların tepkisi merak edilirken, faiz indirimi beklentisiyle son haftalarda düşüş eğilimine girmiş olan kredi faiz oranları aşağı yönlü hareketine devam etti. Bankaların tüketici kredisi faiz oranları, son dönemde ortalama yüzde 1,70 seviyelerine indi. Kredi faizlerinde yaşanan bu düşüşle birlikte tüketicilerin kredi talepleri de artmaya başladı. Kredilerin internet ortamındaki aranma hacmi son bir aylık döneme göre yüzde 63 artış gösterdi.

**GEÇTİĞİMİZ ÜÇ AYLA KARŞILAŞTIRINCA TÜKETİCİ NE KADAR KARDÂ?

Kredi uzmanı Oray Durmazoğlu, kredi faiz oranlarının düşmesinin tüketicilere daha uygun koşullarda nakit bulma kolaylığı sağladığını belirterek, “Bankaların son dönemdeki faiz oranlarını karşılaştırdığımızda birçok bankadan kredi almak önceki döneme göre bugün daha kârlı. En çok tercih edilen kredi vade ve tutarı olan 36 ay vadeli 15 bin TL kredide, faiz indirimi öncesi döneme göre tüketiciler ortalama 3 bin TL daha az geri ödeme yapacak. Aynı tutar ve vadede aylık taksit tutarları da ortalama 100 TL düşmüş durumda. Mart ayında tüketici kredilerinde maksimum vadenin 60 aya çıkarılmasıyla birlikte tüketiciler daha az aylık taksitle kredi alabilmeye başlamıştı. Özellikle 60 ay vadede kredi faiz oranları diğer vadelere göre nispeten daha düşük durumda” şeklinde bilgi verdi.

'TÜKETİCİ KREDİLERİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA FIRSATI'

Kredi faiz oranlarında yaşanan düşüşle birlikte tüketiciler nispeten daha yüksek faiz oranlarından çekmiş olduğu kredileri tekrar yapılandırma yoluna gitme şansını yakalıyor. Hangikredi.com CEO’su Oray Durmazoğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
“Kredilerde yaşanan faiz indirimiyle birlikte tüketicilerin kredi taleplerinde de ciddi bir artış görüyoruz. Bunun yanında özellikle faizlerin daha yüksek olduğu dönemde kredi çekmiş müşterilerimiz faiz indirimiyle birlikte refinansman/yeniden yapılandırma şansı yakalıyor. Tüketicilerimiz mevcut bankalarıyla ya da farklı bankalarla vade ve faiz oranlarını değiştirerek daha uygun koşullarda ödemelerine devam edebiliyor. Vatandaşın ihtiyaçlarına en uygun ve hızlı karar verebilmesinin temel yolu en kıymetli şey olan zamanı iyi değerlendirmek”

'RAMAZAN BAYRAMI'NA GÖRE BU BAYRAM FAİZ ORANLARI DAHA DÜŞÜK'

Durmazoğlu, Ramazan Bayramı’na göre bu bayramda faiz oranlarının daha düşük seviyede olduğunu dile getirerek, “Bir ihtiyaç kredisi ürünü olan bayram kredisinde de geçen bayrama göre daha avantajlı faiz oranları söz konusu. Bankaların kredi faiz oranlarında indirime gitmesiyle bayrama özel hazırlanan ve daha avantajlı faiz oranlarına sahip olan bayram kredileri de daha düşük oranlarla sunulmaya başlandı. Tüketicilerin bayramda artan ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini hedefleyen bayram kredileri Ramazan Bayramı ile karşılaştırınca şu an daha avantajlı” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici kredisi Faiz oranları

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