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Kurban Bayramında ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2018 15:59 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kurban Bayramında toplu ulaşımın yüzde 50 indirimli olmasına karar verdi

Kurban Bayramında ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde AK Parti ve CHP Grup Başkan vekillerinin ortak imzasıyla toplu ulaşım araçlarının bayramda indirimli olması teklif edildi.

Teklifi görüşen İBB Meclisi, daha önceki bayramlarda olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karara bağladı.

Buna göre vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

İBB Meclisi, Ağustos ayında tatile gireceği için indirim kararını bir ay önce almış oldu. AA

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Anahtar Kelimeler:
ulaşım kurban bayramı istanbul iett

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