Kurbanlık alacaklara tavsiyeler

Yılmaz yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da hayvan satışlarında hareketlilik olduğunu hatırlattı. İl dışı hayvan hareketlerinin veteriner sağlık raporuyla, il içi hayvan hareketlerinin ise hayvan pasaportu veya nakil belgesi ile yapıldığını ifade eden Yılmaz, insanların büyükbaş hayvan alımı yapmadan önce kulak küpesi ve pasaportlara, küçükbaş hayvan satın alacakların ise hayvanların kulak küpesi ile nakil belgesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

BELGESİZ HAYVANLARI SATIN ALMAYIN UYARISI

Ordu İl Tarım ve Orman Müdür Kemal Yılmaz, belgesi bulunmayan kurbanlıkların satın alınmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Başka ilden sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ise ‘veteriner sağlık raporu’ olup olmadığına dikkat etmeleri ve bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir. Ayrıca, ilimizde kesilen hayvan sayısını belirlemek ve hayvan kayıtlarının güncelliğini korumak amacıyla, kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize teslim edilmelidir” dedi.