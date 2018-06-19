Kurbanlıklar cepten sorgulanabilecek

Vatandaşlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" web sayfası ile "HaySag" isimli mobil uygulamadan kurbanlığın küpe numarasını girerek, hayvanın bilgilerini sorgulayabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek.

Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce tedbirler alınacak. Halk eğitim merkezlerinde "Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları" düzenlenecek.

Kurban kesim yerlerinde, "Kasaplık Belgesi" veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eğitimi Belgesi" olanlar görevlendirilecek.

İl ve ilçelerde oluşturulan kurban satış ve kesim yerleri, 1 Ağustos'tan itibaren kurul ve komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarından yayınlanacak.

Kurban satış yerleri, bayramdan 15 gün önce hazır olacak