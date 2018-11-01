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Küresel altın talebi üçüncü çeyrekte yüzde 1 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

Dünya Altın Konseyi raporundan:"Küresel altın talebi, 2018'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 964,3 tona yükseldi" açıklaması yapıldı.

Küresel altın talebi üçüncü çeyrekte yüzde 1 arttı

Küresel altın talebi, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2017'nın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 964,3 tona yükseldi.

Dünya Altın Konseyi'nin, 2018'nin üçüncü çeyreğine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, düşük altın fiyatlarının tüketici, merkez bankaları ve perakendeci alımlarına olumlu yansıması nedeniyle küresel altın talebi üçüncü çeyrekte arttı. Küresel altın talebi, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2017'nın aynı dönemine göre yüzde 1 (6,2 ton) artarak 964,3 tona yükseldi. Toplam altın arzı ise yüzde 2 azalarak bin 185 tondan bin 161 tona geriledi.

Söz konusu dönemde, mücevher talebi yıllık yüzde 6 artışla 536 tona yükseldi. Dünyanın en büyük ikinci altın piyasası olan Hindistan'ın mücevher talebi, iki çeyrek üst üste düştükten sonra bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10 artarak yaklaşık 149 tona çıktı.

ABD ve Çin'in mücevher talebi de söz konusu çeyrekte güçlü oldu. Mücevher talebi, ABD’de yüzde 4 artışla 28,3 tona, Çin'de ise yüzde 10 yükselişle 174,2 tona ulaştı.

Yatırım amaçlı altın alımlarında, üçüncü çeyrekte azalış görüldü. Yatırım amaçlı altın alımları, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak 194,4 tona geriledi.

Söz konusu dönemde merkez bankalarının altın alımları da yüzde 22 artarak 148,4 ton oldu. Böylece Merkez bankalarının net alımları 2015’ten beri en yüksek seviyeye yükseldi.

Rusya, Kazakistan ve Türkiye'deki merkez bankalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası, Polonya ve Macaristan merkez bankalarının da altın rezervlerini arttırdığı dikkati çekti.

Altına dayalı borsa yatırım fonlarında ise 103,2 tonluk net çıkış oldu.

TCMB, ALTIN REZERVLERİNE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 18,5 TON EKLENDİ

Rapora göre, Türkiye'de bu yılın üçüncü çeyreğinde, doların TL karşısındaki hızlı yükselişi, yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Yatırımcılar, bu durum karşısında altın alımı için beklemeyi tercih ederken, ellerinde bulunan altını da sattı. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Türkiye'de mücevher talebi de temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 31 azaldı.

Türkiye'de net altın yatırımları, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 69 azalarak 4,6 tona geriledi.

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın rezervlerine üçüncü çeyrekte net 18,5 ton ekleme yaptığı, altın rezervlerinin eylül ayı itibarıyla 258,6 ton düzeyinde olduğu, buna karşın bankaların zorunlu karşılıklar için TCMB'de tuttuğu altında yaklaşık 123 tonluk düşüş görüldüğü kaydedildi.

RİSKLER ALINA TALEBİ ARTIRIYOR

Dünya Altın Konseyi Piyasa İstihbarat Başkanı Alistair Hewitt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, altının ons fiyatının ağustos ayında 1.200 dolara düşmesinin perakende yatırımcılar ve merkez bankaları tarafından altına yönelik talebin yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Hewitt, düşük altın fiyatlarının merkez bankaları tarafından dolara karşı risklerden korunmak için fırsat olarak görüldüğünü, bu nedenle merkez bankalarının altın alımlarını artırdıklarını kaydetti.

Geçen haftalarda hisse senetleri piyasasında küresel olarak yapılan satışların piyasalardaki riskleri hatırlattığını vurgulayan Hewitt, "Yüksek hisse fiyatları, küresel çapta aşırı borçlar ve merkez bankalarının politika değişiklikleri altını, risklere karşı korunma aracı yapıyor." ifadelerini kullandı. KAYNAK:AA

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Dünya Altın Konseyi raporu altın rezerv

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