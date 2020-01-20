Küresel mal ve hizmet ticaretindeki büyüme 2020’de yüzde 1,9'a ulaşacak

İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK - Dünya Bankası Grubu tarafından hazırlanan “Küresel Ekonomik Beklentiler” raporuna göre, geçen yıl yüzde 1,4'e gerileyen küresel mal ve hizmet ticaretindeki büyümenin 2020 yılında yüzde 1,9'a ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin, Dünya Bankası Grubu tarafından hazırlanan “Küresel Ekonomik Beklentiler” raporundan derlediği bilgilere göre, G20 ülkeleri tarafından 2018'den bu yana uygulanan korumacı önlemlerin 1 trilyon dolar değerindeki ticaret akışını yani küresel mal ticaretinin yaklaşık yüzde 7'sini etkiledi.

Ticaret ve imalat sektöründeki keskin yavaşlamanın küresel ticarete yük olmaya devam ettiği belirtilen raporda, gelişmiş ekonomiler, gelişen piyasalar ve Çin ve Doğu Asya'nın geri kalanı gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki belirgin zayıflık nedeniyle küresel mal ticaretinde geçen yılın önemli bir zaman diliminde daralma görüldüğü vurgulandı.

Raporda, G20 ülkelerinde sermaye ve ara mal üretiminde geçen yıl görülen ciddi düşüşün, ticaret ve yatırımlardaki zayıflığın sürmesi ile tutarlı olduğu, imalat sanayi ihracat siparişlerinin 2018 yılı sonundan bu yana daraldığı ve hizmet ihracat siparişlerinin daha esnek olmakla birlikte yavaşladığı kaydedildi.