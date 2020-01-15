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  4. KÜRESEL PİYASALAR-ABD-Çin anlaşması öncesi Avrupa piyasaları karışık

KÜRESEL PİYASALAR-ABD-Çin anlaşması öncesi Avrupa piyasaları karışık

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ocak (DHA)

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