FİNANS
  4. KÜRESEL PİYASALAR - ABD-İran gerginliği olumsuz yansıdı

KÜRESEL PİYASALAR - ABD-İran gerginliği olumsuz yansıdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Ocak (DHA)

PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Albayrak: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldıAlbayrak: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
SPK 2019 yılında 43 milyona yakın para ceza kestiSPK 2019 yılında 43 milyona yakın para ceza kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

2019 yılı enflasyon rakamları belli oldu

2019 yılı enflasyon rakamları belli oldu

İki ülke savaşın eşiğine geldi!

İki ülke savaşın eşiğine geldi!

2020 kıdem tazminatı yeni tavan rakamı belli oldu

2020 kıdem tazminatı yeni tavan rakamı belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM Başkanı Gülle: “Yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz”

TİM Başkanı Gülle: “Yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz”

Ticaret Bakanı Pekcan: “2019 yılı ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar”

Ticaret Bakanı Pekcan: “2019 yılı ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar”

Tarladan seraya geçiş, patlıcanın fiyatını fırlattı

Tarladan seraya geçiş, patlıcanın fiyatını fırlattı

Borsa ilk yarıda düştü

Borsa ilk yarıda düştü

Bakan Pekcan: 2019 yılında ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar

Bakan Pekcan: 2019 yılında ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar

2019’da 2 milyon satılık ev ilanı verildi

2019’da 2 milyon satılık ev ilanı verildi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.