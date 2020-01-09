Küresel piyasalar artan iyimserlikle pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalması ile pozitif seyrediyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile azalması New York borsasında rekor getirirken, petrol ve altın fiyatları da geriledi.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, İran'ın saldırıları ile ilgili olarak "Herhangi bir Amerikan askeri dünkü İran rejiminin saldırısında ölmedi. İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırganlığına ekonomik yaptırımlar ile karşılık verileceğini dile getiren Trump, ayrıca NATO'nun Orta Doğu sürecine daha çok müdahil olmasını isteyeceğini kaydetti.

Analistler, karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının piyasalarda iyimserliği artırdığını bildirdi.

Bu gelişmelerle ABD'de S&P 500 endeksi gün içinde tarihi zirvesini görürken, Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artışla kapanış rekorunu kırdı. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,56 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını yaptı.