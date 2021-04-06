Küresel piyasalar ekonomik aktivitelerden destek buldu

Gelişmiş ülke piyasalarının kapalı olduğu geçen haftanın son işlem gününde, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından bu hafta da hizmet sektörü verileri beklentileri aşarak ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırdı.

KÜRESEL PİYASALAR DESTEK BULDU

ABD'de dün açıklanan verilere göre, hizmet sektörünün önemli göstergelerinden Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, martta aylık 8,4 puan artışla 63,7 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bugün ise Çin'de yayımlanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2,8 puan artarak 54,3'e yükseldi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte, G20 ülkeleriyle birlikte küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde çalıştıklarını belirterek, küresel ekonominin, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde daha eşit bir oyun alanına dayalı olarak gelişmesini, inovasyonu, büyümeyi ve refahı teşvik etmesini sağlamak için küresel bir asgari vergi kullanılabileceğini söyledi.

IMF ise düşük gelirli 28 ülkeye acil borç servisi yardımını 6 ay daha uzatarak 15 Ekim 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.