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Küresel piyasalar ekonomik aktivitelerden destek buldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 09:19 | Son Güncelleme

Ekonomik aktiviteye ilişkin veriler piyasaları desteklemeye devam ederken, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın gerçekleştireceği etkinliklerde yapılacak açıklamalar takip edilecek.

Küresel piyasalar ekonomik aktivitelerden destek buldu

Gelişmiş ülke piyasalarının kapalı olduğu geçen haftanın son işlem gününde, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından bu hafta da hizmet sektörü verileri beklentileri aşarak ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırdı.

KÜRESEL PİYASALAR DESTEK BULDU

ABD'de dün açıklanan verilere göre, hizmet sektörünün önemli göstergelerinden Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, martta aylık 8,4 puan artışla 63,7 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bugün ise Çin'de yayımlanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2,8 puan artarak 54,3'e yükseldi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte, G20 ülkeleriyle birlikte küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde çalıştıklarını belirterek, küresel ekonominin, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde daha eşit bir oyun alanına dayalı olarak gelişmesini, inovasyonu, büyümeyi ve refahı teşvik etmesini sağlamak için küresel bir asgari vergi kullanılabileceğini söyledi.

IMF ise düşük gelirli 28 ülkeye acil borç servisi yardımını 6 ay daha uzatarak 15 Ekim 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.

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Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 1,13, S&P 500 endeksi, yüzde 1,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Böylece Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanış rekoru serisini sürdürdü.

Dün Avrupa borsalarında Paskalya tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, önceki hafta yükseliş eğilimiyle özellikle gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olan ABD'nin 100 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,70'in altına geriledi.

Bugün Asya piyasalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin yükselişine karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Avustralya Merkez Bankası, bugünkü toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,1 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın kararı sonrası ASX200 endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta yüzde 1,08 ile beklentiler seviyesinde artarken, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'nin yükselişi yüzde 4,13 oldu. Borsa İstanbul'da ise ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin fiyatlandığı görüldü. BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kazanarak günü 1.442,06 puandan tamamladı. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin etkisiyle yüzde 1 azalarak 8,1080'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1120 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, IMF ile Dünya Bankası'nın gerçekleştirdiği Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenecek etkinlikte yapacakları konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminde; yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç, 1.410 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün (6 Nisan) takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, nisan ayı yatırımcı güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, mart ayı reel efektif döviz kuru

17.00 ABD, şubat ayı JOLTS açık iş sayısı

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