Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte tedirginlik artarken, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı takip edilecek.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonrasında petrol fiyatları yeni haftaya sert yükselişle başladı.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 11 artışla 68,6 dolara kadar çıkarken, altının ons fiyatı da artan tedirginliklerle yüzde 1 yükselerek 1.500 dolar üzerinde dengelendi. Ons altın, geçen hafta düşüş eğiliminde hareket ederek analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1.489 dolardan kapanış yapmıştı.

Analistler, petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve artan jeopolitik risklerin Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerin piyasalarını açılışta negatif etkileyebileceğini belirterek, bununla birlikte ABD ve Suudi Arabistan tarafından gelen açıklamaların olumsuz etkiyi hafifletebileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada saldırı sonrası kesintiye uğrayan petrol üretiminin yaklaşık üçte birinin, bugün yeniden başlatılabileceği ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise, söz konusu tesislere yapılan saldırının ardından ABD'de petrol piyasasında herhangi bir dalgalanma olmaması için yedek stokların "ihtiyaca göre" kullanımına onay verdiğini aktardı.