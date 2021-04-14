Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

ABD'de Johnson & Johnson'ın ürettiği tek dozluk Kovid-19 aşısının kullanımına ara verilmesi, salgının seyri ve aşıların güvenilirliği konusundaki soru işaretlerini artırsa da piyasalara etkisinin sınırlı kaldığı görüldü.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK

Öte yandan, yatırımcıların odağında bulunan ABD'nin enflasyon verisi dün açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 artarak beklentilerin hafif üzerine çıktı. Ülkede aylık enflasyon Ağustos 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterirken, yıllık enflasyon da Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. TÜFE'nin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,5 artması bekleniyordu.

Enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün düşüşe geçerek yüzde 1,62'ye geriledi. Analistler, tahvil piyasasında enflasyonun çok daha hızlı artabileceği endişelerinin şimdilik ortadan kalkması ve tahvil ihalelerinin başarıyla gerçekleştirilmesi ile alımların güçlendiğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artarak kapanış rekorunu 4.141 puana taşıdı. Nasdaq endeksi de yüzde 1,05 değer kazandı.