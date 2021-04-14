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Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2021 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs aşıları ile ilgili gelişmeler ve salgın nedeniyle alınan tedbirlerle karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

ABD'de Johnson & Johnson'ın ürettiği tek dozluk Kovid-19 aşısının kullanımına ara verilmesi, salgının seyri ve aşıların güvenilirliği konusundaki soru işaretlerini artırsa da piyasalara etkisinin sınırlı kaldığı görüldü.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK

Öte yandan, yatırımcıların odağında bulunan ABD'nin enflasyon verisi dün açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 artarak beklentilerin hafif üzerine çıktı. Ülkede aylık enflasyon Ağustos 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterirken, yıllık enflasyon da Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. TÜFE'nin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,5 artması bekleniyordu.

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Enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün düşüşe geçerek yüzde 1,62'ye geriledi. Analistler, tahvil piyasasında enflasyonun çok daha hızlı artabileceği endişelerinin şimdilik ortadan kalkması ve tahvil ihalelerinin başarıyla gerçekleştirilmesi ile alımların güçlendiğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artarak kapanış rekorunu 4.141 puana taşıdı. Nasdaq endeksi de yüzde 1,05 değer kazandı.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, ABD'de Goldman Sachs, JPMorgan ve Wells Fargo gibi büyük bankaların ilk çeyrek finansal sonuçları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 5,9 puan azalarak 70,7 puana geriledi. İngiltere'de sanayi üretimi beklentileri aşarken, geçici GSYH şubatta önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.

Veriler sonrası İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise ABD'nin enflasyon verisi sonrası artış eğiliminin ivme kazanması ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olan 1,1967'ye çıktı.

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Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin şubatta yüzde 8,5 gerileyerek beklentilerin altında kalması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 29.620 seviyesine indi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA

Dün yüzde 0,7 artışla 1.745 dolara çıkan altının ons fiyatı ise bugün 1.740-1.750 bandında dalgalı seyrediyor.

Yurt içinde, dün 1.350 seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kazancıyla 1.378,37 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece üst üste 5 günlük düşüş eğilimini sonlandırdı. Dün yüzde 0,5 azalışla 8,1196'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1250 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak bankaların finansal sonuçları ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verisinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ile Fed başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 1.340 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün(14 Nisan) takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu

AA

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