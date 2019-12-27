Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor

İSTANBUL (AA) - ABD'de dün Noel tatili sonrası alış ağırlıklı bir seyir izlenen New York borsasında rekorlar kırılırken, Avrupa piyasalarının da 2 günlük tatilin ardından bugüne yükselişle başlaması bekleniyor.

ABD'de pay piyasalarındaki yükseliş eğilimi ve rekorlar, Noel tatili sonrası dün de devam etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

Analistler, veri ve haber gündeminin zayıf olması ile piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığını belirterek, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle işlem hacminin de düştüğünü kaydetti.

Pay piyasalarının yıl sonu işlemleriyle düşük hacimle de olsa trend içindeki hareketini sürdürdüğünü ifade eden analistler, dolar endeksinin ise yatay bir seyir izlediğini söyledi.

Avrupa tarafında, dün devam eden Noel tatili nedeniyle kapalı olan piyasaların bugüne alış ağırlıklı başlaması bekleniyor.

Bugün Asya pay piyasalarında Japonya hariç pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlardaki düşüşün ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükseldi.