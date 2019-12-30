Küresel piyasalar tatil havasında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar geçen haftanın son işlem gününde sakin bir seyir izlerken, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bugün ve yarın da benzer bir görünümün etkili olması bekleniyor.

ABD'de cuma günü pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürdü. Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla, S&P 500 endeksi de önceki kapanışın hemen üzerinde günü tamamlayarak kapanış rekorlarını geliştirirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 geriledi. Cuma günü yüzde 0,5 azalışla 97 sınırına kadar gerileyen dolar endeksi ise, bugün Asya piyasalarında 96,8'e düştü.

Avrupa borsalarında, geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa yükselişlerin devam etmesi dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise analistlerin orta vadeli görünüm açısından kritik olarak nitelendirdikleri 1,1180 seviyesinin üzerine çıktı.