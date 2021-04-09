Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini dile getirdi.

KÜRESEL PİYASALAR VERİ ODAKLI

Enflasyonun yükselmesi halinde müdahale etmek için gerekli araçlara sahip olduklarını, ancak bu olasılığa ihtimal vermediklerini ifade eden Powell, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağının altını çizdi.

Bu haftaya kadar enflasyon endişeleri ile yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün Powell'ın açıklamaları ile yüzde 1,62 seviyesine kadar geriledi.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 744 bine yükselerek beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,42 artarak 4.097 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.