Küresel piyasalar, yılın son gününe negatif görünümle başladı

İSTANBUL (AA) - Dünya borsalarında dün düşük hacimle de olsa negatif bir seyir izlense de başlıca endeksler, 2019 yılını bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 20'nin üzerinde kazançlarla tamamlamaya hazırlanıyor.

ABD'de dün açıklanan toptan eşya stokları ve bekleyen konut satışları verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,64, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Dolar endeksi ise düşüş eğilimini devam ettirerek, yüzde 0,3 azalışla 96,7'ye geriledi.

Analistler, doların diğer gelişmiş ülke para birimleri ve emtialar karşısındaki düşüşünü üst üste 6'ncı işlem gününe taşıdığına dikkati çekerek, makroekonomik gelişmelerden çok düşük hacimli bir şekilde yıl sonu nedeniyle pozisyon kapatan yatırımcıların fiyat hareketleri üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Yıl genelinde ABD borsalarının rekor üzerine rekor kırdığını anımsatan analistler, endekslerin 2019’u, bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 20’nin üzerinde getiri ile tamamlamaya hazırlandığını dile getirdi.