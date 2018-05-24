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'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.05.2018 13:49 | Son Güncelleme

Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics'in Ekonomisti Adam Slater, gelişen piyasalara ilişkin risk algısının son haftalarda kötüleştiğini belirterek, "Bize göre bu, ABD dolarının güç kazanması, artan faiz oranları ve küresel büyümeye ilişkin güvenin azalması gibi faktörlerin birleşimden kaynaklandı." dedi.

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Adam Slater, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde ABD doları karşısında tüm gelişen ekonomilere ait para birimlerinin değer kaybı yaşadığını ifade etti.

Slater, "Gelişen piyasalara ilişkin risk algısı son haftalarda tabii ki kötüleşti. Bize göre bu, ABD dolarının güç kazanması, artan faiz oranları ve küresel büyümeye ilişkin güvenin azalması gibi faktörlerin birleşimden kaynaklandı." dedi.

Son dönemde gelişen piyasaları etkileyen sert rüzgarların sonuna gelinmiş olabileceğine işaret eden Slater, "Şu anda küresel büyüme görüşümüzün oldukça pozitif olmasından dolayı risk iştahının daha fazla kötüleşeceğini düşünmüyoruz. ABD’nin geniş bütçe ve cari açığı nedeniyle doların çok daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz." diye konuştu.

Arjantin pesosu ile Türk lirasının son dönemdeki performansına da değinen Slater, Arjantin pesosunun son değer kaybından önce fazlaca değerli olduğunu, Türk lirasında durumun böyle olduğunu düşünmediklerini söyledi.

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"TCMB’nin son faiz kararı piyasalarda etkisini gösterdi"

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltmesi kararını değerlendirirken, şunları kaydetti:

"Şu anda dolar/TL kurunun 4.40/4.50 seviyesine yerleşmesini bekliyoruz. TCMB, 7 Haziran’da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde rahat bir nefes alabilir. Kabul edilmeli ki Merkez Bankası’nın adımı, enflasyonu yüzde 5 seviyesine değilse de tek haneye indirme hedefiyle uyumlu bir şekilde ve agresifti."

TCMB’nin son faiz kararının piyasalarda etkisini gösterdiğini ifade eden Maggio, "Müdahalenin Türk lirasını 4,40-4,50 seviyesinde konsolide edebilecek güçte olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

"Ralli devam edebilir"

Cristian Maggio, Türk lirasının, faiz artış kararından bir gün sonra daha fazla değer kazanabileceğini belirterek, "Sabah (faiz kararının sonrasındaki ilk sabah) Asya piyasalarında bozulan likidite koşulları nedeniyle ralli devam edebilir. Avrupa borsaları açıldıktan sonra Türk lirasının bir gün öncesine kıyasla yüzde 8-9 oranında artış gösterdiğini görebiliriz." dedi.

Maggio, Türk lirasında daha uzun soluklu iyileşmenin görülmesi için enflasyon, makro dengesizlikler ve cari açık konusunda mesafe kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Merkezi Londra'da bulunan Cross Border Capital’in bu hafta başında yayımladığı bilgi notunda ise gelecek 12-16 aylık süreç içerisinde piyasalarda yaklaşık yüzde 15 ve üzerinde bir düzeltme olabileceği yönündeki beklentinin, küresel piyasalardaki gerilimin bir diğer sebebi olarak görüldüğü belirtildi.

Bilgi notunda, "Ayı piyasaları (fiyatlarda uzun süreli düşüşün yaşandığı ve fiyatların daha da düşeceğine dair yaygın bir karamsarlığın hakim olduğu piyasa) genelde şu 3 likidite unsuru bir araya geldiğinde oluşuyor; yüksek yatırımcı riski, yüksek fakat oynak sermaye akışları ve merkez bankalarının parasal sıkılaştırmaya gitmesi... 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez bu unsurlar bir araya gelmiş durumda." ifadeleri kullanıldı.AA

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