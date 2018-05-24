'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Adam Slater, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde ABD doları karşısında tüm gelişen ekonomilere ait para birimlerinin değer kaybı yaşadığını ifade etti.

Slater, "Gelişen piyasalara ilişkin risk algısı son haftalarda tabii ki kötüleşti. Bize göre bu, ABD dolarının güç kazanması, artan faiz oranları ve küresel büyümeye ilişkin güvenin azalması gibi faktörlerin birleşimden kaynaklandı." dedi.

Son dönemde gelişen piyasaları etkileyen sert rüzgarların sonuna gelinmiş olabileceğine işaret eden Slater, "Şu anda küresel büyüme görüşümüzün oldukça pozitif olmasından dolayı risk iştahının daha fazla kötüleşeceğini düşünmüyoruz. ABD’nin geniş bütçe ve cari açığı nedeniyle doların çok daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz." diye konuştu.

Arjantin pesosu ile Türk lirasının son dönemdeki performansına da değinen Slater, Arjantin pesosunun son değer kaybından önce fazlaca değerli olduğunu, Türk lirasında durumun böyle olduğunu düşünmediklerini söyledi.

"TCMB’nin son faiz kararı piyasalarda etkisini gösterdi"