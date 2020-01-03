Küresel piyasalarda jeopolitik risk algısı arttı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda jeopolitik risk algısı, ABD'nin İranlı komutanı öldürmesinin ardından hızlı bir şekilde arttı.

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, terör örgütü olarak tanınan Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Süleymani'ye yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayarak, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." dedi.

Bu gelişmelerle küresel piyasalarda risk algısının hızla arttığı ve yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altın ve gelişmiş ülke tahvillerine yöneldiği görülürken, petrol fiyatları da yükselişe geçti.