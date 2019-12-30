FİNANS
  4. Küresel serbest ticaret en çok ABD, Çin ve Almanya'ya kazanç sağlıyor

Küresel serbest ticaret en çok ABD, Çin ve Almanya'ya kazanç sağlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 17:10 | Son Güncelleme

Alman Bertelsmann Vakfı araştırmasına göre, ABD, Çin ve Almanya, DTÖ üyeliğinden en çok kazanan ülkeler olarak belirlendi - Dünyanın en büyük ihracatçıları olan söz konusu 3 ülkenin, bir yılda elde ettikleri toplam ilave refah kazancı 239 milyar dolar oldu

BERLİN (AA) - Alman Bertelsmann Vakfı araştırmasına göre, ABD, Çin ve Almanya, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliği ve serbest ticaretten en çok kazanan ülkeler olarak belirlendi.

Vakıf tarafından yapılan "Dünya Ticaret Örgütü 25. Yaşında, Kurala Dayalı Küresel Ticaret Sisteminin Ekonomik Değerinin Analizi" çalışmasında, dünyanın en büyük ihracatçıları olan ABD, Çin ve Almanya'nın bir yılda elde ettikleri toplam ilave refah kazancı 239 milyar dolar olarak hesaplandı.

DTÖ üyeliği ve serbest ticaret, 2016'da ABD'ye 87 milyar dolar, Çin'e 86 milyar dolar ve Almanya'ya 66 milyar dolarlık ilave refah kazancı sağladı.

180 ülkenin 2016'daki ithalat ve ihracat verileri kullanılarak yapılan çalışmada, DTÖ üyeliği, küresel olarak 855 milyar dolar büyüklüğünde ilave refah oluşturdu.

Türkiye'nin DTÖ üyeliğinin 2016'da sağladığı ilave refah kazancı ise 8,1 milyar dolar oldu.

Yaklaşık 2,5 trilyon dolar ihracat ile Çin, dünyanın en çok ihracat yapan ülkesi olurken, Çin'i 1,6 trilyon dolar ile ABD ve 1,5 trilyon dolar ile Almanya izliyor.

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
2019 yılının ekonomi alanında öne çıkan gelişmeleri2019 yılının ekonomi alanında öne çıkan gelişmeleri
Başkan Cevahiroğlu, Büyükelçi Malherbe’den AB üyeliği için destek istediBaşkan Cevahiroğlu, Büyükelçi Malherbe’den AB üyeliği için destek istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Alman Bertelsmann Vakfı almanya Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaret

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Emeklilerin gözü aralık ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı

Emeklilerin gözü aralık ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

2019 yılının ekonomi alanında öne çıkan gelişmeleri

2019 yılının ekonomi alanında öne çıkan gelişmeleri

Başkan Cevahiroğlu, Büyükelçi Malherbe’den AB üyeliği için destek istedi

Başkan Cevahiroğlu, Büyükelçi Malherbe’den AB üyeliği için destek istedi

Türkyılmaz: “Yerli otomobil için Bursa doğru bir karar”

Türkyılmaz: “Yerli otomobil için Bursa doğru bir karar”

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Kuraklığa "Güneş" müjdesi

Kuraklığa "Güneş" müjdesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.