'Kurt üzümü' yetiştiren çift, siparişlere yetişemiyor

Fransa'da yaklaşık 15 yıl terzilik ve tercümanlık yapan Kerim Saatçioğlu (68), 1988 yılında memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine kesin dönüş yaptı. Mesleğine burada devam edip, konfeksiyon atölyesi kurmak isteyen Saatçioğlu, kendisini tarımın içinde bulundu. Saatçioğlu, Kuyucak'ın kırsal Gencelli Mahallesi'nde önce tavuk çiftliği kurdu, bu işi yaparken de tarım fuarlarına katıldı. Bu süreçte değişik ülkelerden fidanlar getirip, kendi arazisinde deneme üretimleri yapan Saatçioğlu'nun yetiştirdiği, mayhoş tadı olan erkenci dutlar büyük ilgi gördü. Bodur ağaçlarda yetişen bu dutların gerek dondurma gerekse reçel ve şurup üretiminde tercih edilen ürün olması ile kazanç sağlayan Saatçioğlu, bölge üreticisine örnek olmak istemesi ve bu işi de sevmesi nedeniyle alternatif ürün üretimlerini sürdürüp, 7 yıl önce kayın mantarı ve goji berry yetiştirmeye başladı.

Eşi Gülperi Saatçioğlu (56) ile 7 yıl önce Tibet'ten goji berry tohumlarından elde ettikleri fidanları sulama kolaylığı olması için 6 dönümlük zeytin bahçesindeki ağaçlarının arasına diken Kerim Saatçioğlu, şimdi 100 goji berry ağacının sahibi oldu. Saatçioğlu çifti, bu ağaçlardan mayıs ayı sonuna başlayıp, ekim ayına kadar hasadını yaptıkları meyvelerin bir bölümünü yaş olarak bir bölümü de evlerinin önünde oluşturdukları seralarda kurutup, kalitesine göre kilosunu 80- 100 liradan pazarlarda satıyor.