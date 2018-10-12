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'Kurt üzümü' yetiştiren çift, siparişlere yetişemiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2018 11:35 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 'kurt üzümü' olarak bilinen, ana vatanı Tibet olan goji berry'yi yetiştiren Gülperi- Kerim Saatçioğlu çifti, artan sipariş taleplerine yetişemez hale geld

'Kurt üzümü' yetiştiren çift, siparişlere yetişemiyor

Fransa'da yaklaşık 15 yıl terzilik ve tercümanlık yapan Kerim Saatçioğlu (68), 1988 yılında memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine kesin dönüş yaptı. Mesleğine burada devam edip, konfeksiyon atölyesi kurmak isteyen Saatçioğlu, kendisini tarımın içinde bulundu. Saatçioğlu, Kuyucak'ın kırsal Gencelli Mahallesi'nde önce tavuk çiftliği kurdu, bu işi yaparken de tarım fuarlarına katıldı. Bu süreçte değişik ülkelerden fidanlar getirip, kendi arazisinde deneme üretimleri yapan Saatçioğlu'nun yetiştirdiği, mayhoş tadı olan erkenci dutlar büyük ilgi gördü. Bodur ağaçlarda yetişen bu dutların gerek dondurma gerekse reçel ve şurup üretiminde tercih edilen ürün olması ile kazanç sağlayan Saatçioğlu, bölge üreticisine örnek olmak istemesi ve bu işi de sevmesi nedeniyle alternatif ürün üretimlerini sürdürüp, 7 yıl önce kayın mantarı ve goji berry yetiştirmeye başladı.

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Eşi Gülperi Saatçioğlu (56) ile 7 yıl önce Tibet'ten goji berry tohumlarından elde ettikleri fidanları sulama kolaylığı olması için 6 dönümlük zeytin bahçesindeki ağaçlarının arasına diken Kerim Saatçioğlu, şimdi 100 goji berry ağacının sahibi oldu. Saatçioğlu çifti, bu ağaçlardan mayıs ayı sonuna başlayıp, ekim ayına kadar hasadını yaptıkları meyvelerin bir bölümünü yaş olarak bir bölümü de evlerinin önünde oluşturdukları seralarda kurutup, kalitesine göre kilosunu 80- 100 liradan pazarlarda satıyor.

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Meyvenin fidanını da üretip, satışa sunduklarını belirten Kerim Saatçioğlu, "Goji berry sağlık açısından da faydalı bir meyve. Geçen hafta Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'ne bu meyvenin tanıtım için davet edildim. Üniversitede öğrencilere bu meyve ile ilgili bilgiler verdim. Goji berry, verim oranı çok yüksek bir meyve. İlaç hiç kullanılmıyor. Bu meyve yendiği zaman vücuttaki yorgunluğu alıyor. Hücre yenileyici özellikleri var. Faydaları saymakla bitmez" dedi.

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Saatçioğlu, goji berry yetiştirmeye başlamasının hikayesini ise şöyle anlattı:

"Tibet'ten önce kilosu 35 liradan kuru goji berry getirtip, Didim Pazar Yeri'nde sattım. Goji berrynin fiyatının önce 50, ardından da 70 TL'ye kadar çıkması üzerine bu bitkiyi kendim yetiştirmeye karar verdim. Tohumlarını getirtip, önce tüp poşetler içinde fidan haline getirdik. Sonra da bahçeye dikerek üretime başladık."

Gülperi Saatçıoğlu da bahçelerinde yetiştirdikleri goji berry'leri toplayıp, özel yöntemlerle güneşte ve kendi özel makinelerinde kuruttuklarını, 10 gün içinde satışa hazır hale getirdiklerini kaydetti. DHA

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Aydın kurt üzümü goji berry tibet girişimci

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