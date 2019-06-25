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Kuru çaya ve şekere zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2019 09:25 | Son Güncelleme

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çaya yüzde 15 zam yaptı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. de şekere yüzde 16 zam yapıldığını açıkladı.

Kuru çaya ve şekere zam geldi

Çaykur, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.

ŞEKER DE ZAMLANDI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. şekere yüzde 16 zam yapıldığını açıkladı. Türk Şeker'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "50 Kg’lık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 16 artırılarak (KDV hariç) 3,57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur" açıklaması yapıldı.

Öte yandan motorinin pompa fiyatına da bugünden geçerli 22 kuruş zam yapılmıştı.

Zamlar enflasyona yukarı yönlü etkileri açısından takip ediliyor.

KAYNAK:DHA

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ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vatandaş şaşırmayı artık bıraktı..zamlar niye gecikti diye üzülmeye başladı...
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