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Kuru hububat desteğinde yüzde 100 artış

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2018 16:33 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Kuru hububatta gübre desteğini yüzde 100 artırıyor ve 4 liradan 8 liraya çıkarıyoruz." dedi.

Kuru hububat desteğinde yüzde 100 artış

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Kuru hububatta gübre desteğini yüzde 100 artırıyor ve 4 liradan 8 liraya çıkarıyoruz." dedi.

Kırmızı ete ilişkin, yapısal problem olduğu için zamana ihtiyacımız var. 2021 sonu itibarıyla Türkiye'yi et ithal eden bir ülke olmaktan kurtaracağız. Açıklamasında bulundu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi tarım ve orman bakanı

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