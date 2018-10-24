Kuru hububat desteğinde yüzde 100 artış

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Kuru hububatta gübre desteğini yüzde 100 artırıyor ve 4 liradan 8 liraya çıkarıyoruz." dedi.

Kırmızı ete ilişkin, yapısal problem olduğu için zamana ihtiyacımız var. 2021 sonu itibarıyla Türkiye'yi et ithal eden bir ülke olmaktan kurtaracağız. Açıklamasında bulundu.

KAYNAK:AA

