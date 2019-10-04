FİNANS

Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin üretiminde lider konumunda bulunduğu kuru incirde dış satım sezonunun ilk 3 gününde 22 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu kuru incirde dış satım sezonunun ilk 3 gününde 22 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Egeli ihracatçılar, verimli bir sezonun yaşandığı kuru incirde dış satım rekoruna hazırlanıyor.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, incir üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği Aydın ve çevresinde üreticiler bu sezon verimden oldukça memnun.

Ağustos ayındaki hasadın ardından yoğun bir döneme giren üreticiler, kuru incir ihracatına 26 Eylül'de başladı. İhracatın ilk 3 gününde 22 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Türkiye, kuru incirde geçen sezonun ilk 3 gününde 19 milyon dolarlık ihracat yapmıştı.

Bu dönemde Fransa'ya 4 milyon 395 bin, Almanya'ya 4 milyon ve İtalya'ya ise 3 milyon dolarlık kuru incir gönderildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine, kuru incir ihracatının hızlı başladığını söyledi.

Özellikle Avrupa pazarındaki müşterilerinin yeni sezon ürünlerine rağbet ettiğini belirten Celep, bunun yanında Uzak Doğu ülkelerinin de Türk incirine alıştığını dile getirdi.

Çin'in yoğun kuru incir alımına başladığını ifade eden Celep, "Sezonun ilk günlerinde Çin'e 500 bin dolarlık ihracat yaptık. İlerleyen günlerde rakamların hızla artacağını düşünüyoruz. Bu yıl incirde rekorlar kırmaya hazırlanıyoruz. İncir rekoltesinin hepsini ihraç edebiliriz." dedi.

Celep, incirde kalite ve verimin yüksek olduğunu, ürün fazla olduğu için fiyatın geçen yıla göre düşük seyrettiğini söyledi. Celep, "İhracatçılar olarak üreticilerin mağdur olmasını istemeyiz. Bu kutsal meyvenin hak ettiği değerde satılması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu ürün bizim en güçlü prestij ürünümüz. Bunun için tüm sektör canla başla pazarlamayı sürdürülebilir hale getirmeliyiz." diye konuştu.

Uzak Doğu pazarında sadece kuru incirde değil bütün kuru meyvelerde istikrarı yakaladıklarını belirten Celep, bölge insanlarının Türk kuru meyvesinden vazgeçemeyeceğini kaydetti.

KAYNAK:AA

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Kilosu 5 bin liraya zeytin!Kilosu 5 bin liraya zeytin!
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuru incir üretim

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum

Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal otopark ücreti kararı

Yargıtay'dan emsal otopark ücreti kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak

100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak

Bu zeytinin kilogramı 5 bin liradan açık artırmayla satılacak

Kilosu 5 bin liraya zeytin!

MB: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda öne çıktı

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

Palandöken: “Erken emeklilikte esnafın da yıpranması olmalı”

Palandöken: “Erken emeklilikte esnafın da yıpranması olmalı”

Ucuz ette 'soya kıyması', ucuz tavuk dönerde 'martı eti' tehlikesi

Ucuz ette 'soya kıyması', ucuz tavuk dönerde 'martı eti' tehlikesi

26 meslekte daha belge zorunluluğu

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.