Kuru meyve ihracatı TMO'nun desteğiyle arttı

İZMİR (AA) - Kuru meyve sektörünün geçen yıl ihracattan elde ettiği gelir, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yaptığı müdahale alımlarının etkisiyle 1 milyar 418 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde geçen yıl miktar bazında yüzde 14 düşüşle 243 bin 900 ton, değer bazında yüzde 5 artışla 523 milyon 577 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Hem üretimi hem de ihracatında Türkiye'nin dünya lideri olduğu kuru kayısıda miktar bazında yüzde 7 artışla 99 bin 887 ton dış satım yapılarak 253 milyon 114 bin dolar gelir elde edildi.

Kuru incir ihracatında da miktar bazında yüzde 6 artış olmasına rağmen tutarda yüzde 6 azalışla 236 milyon 53 bin dolar karşılığı 64 bin 780 tonluk satış yapıldı.

Kuru meyve ürünleri ihracatında Almanya, İngiltere, Fransa, ABD ve Hollanda gibi geleneksel pazarlar ilk sıralarda yer aldı. Dış satımın en çok arttığı ülkeler ise Çin, Hong Kong, Beyaz Rusya ve Cezayir oldu.