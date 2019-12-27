Kuru meyve URGE projesiyle üretici kazanacak

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, düzenlediği toplantıyla Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen Kuru Meyve Uluslararası Rekabeti Geliştirme (URGE) projesini tanıttı. 18 firmanın katılımcı olduğu projede maliyeti azaltıcı önlemler, müşteri memnuniyeti ve karlılığın arttırılması için yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğü URGE projesi kapsamında bir toplantı düzenledi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, URGE projelerinin ihracatçı firmaların uluslararası düzeyde rekabetçiliğin geliştirilmesine yönelik sunulan kapsamlı bir program olduğunu söyledi. Proje kapsamında 2.5 milyon TL’ye kadar desteğin sadece sektörel eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik sağlandığını söyleyen Celep, "Bu kapsamda URGE projesi ortağı olan firmaların kurumsal yapılarının geliştirilmesi yönünde ihtiyaç duydukları ortak ve bireysel eğitimlerin gerçekleştirilmesi söz konusu olabilmektedir" dedi.

Rekabetçi olmanın iki yolu: Müşteri memnuniyeti ve karlılık

Şimdiye kadar gerçekleştirilen URGE projelerinde daha çok yurt dışı pazarlamaya yönelik faaliyetlere odaklanıldığını ifade eden Celep, "İhracatı arttırmak yalnızca yeni pazar ve müşteri bulmakla sürdürülebilir kılınamıyor. Aynı zamanda müşteri memnuniyetini sağlamanız ve karlılığınızı da arttırmanız gerekiyor. Kuru meyve URGE projesi kapsamında bu konulara da odaklanmamızın yerinde olacağına inanmaktayız. Rekabetçi olmanın yolu bu iki başlığı ele alıp üzerinde durarak geliştirmekten, operasyonlarımızı iyileştirmekten geçiyor. Ancak bunları sağlayabilmek şirketler için hiç de kolay değil. Her ikisi için çalışanınızı geliştirip, süreçlerinizi iyileştirmelisiniz. Sonuç olarak bir dış desteğe, bir üçüncü gözün bakış açısıyla koçluğa ihtiyacınız var. İşte biz tam da bu nedenle URGE projemiz kapsamında yaklaşık 8 ay sürecek olan Yalın Üretim Teknikleri Danışmanlık Faaliyeti başlığı ile yaklaşık 600 bin TL bütçeli bir çalışmayı bugün itibarı ile başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

URGE projesinin amaçları ve hedefleri

Celep, "Yalın Enstitü ile şu an için üretim alanında birlikte yapacağımız ’Yalın Uygulamalar’da amacımız şirketlere ’balık

vermenin ötesinde balık avlamanın’ öğretilmesidir. Şirketlerin iş sonuçlarını, rekabetçiliğin ve karlılığını etkileyecek şekilde yalın uygulamaların proje ortakları bağlamında alanda üretim hattı üzerinde tatbikata geçirilerek, ’fire, hata, müşteri iadesi’ gibi kaliteyle ilgili maliyet arttıran problemlerin azaltılması, ürün akış süresinin kısaltılması, çalışanların iş yapma şekillerinin bazı örnek uygulamalarla iyileştirilmesi ve verimin arttırılması, maliyetin düşmesi, bu çalışmalarla çalışan motivasyonunun iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu projede bizler şirket yönetimleri ve çalışanlarımız uygulamaların içinde bizzat yer alacağız" ifadelerini kullandı. Projeye 18 firma katıldı

Celep, proje tamamlandıktan sonra da şirketlerin yalın uygulamaları kendi imkanları ve kaynakları ile devam ettirilebilmesini ve uluslararası pazarlardaki yerleri ve karlılığın artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Celep, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bu projeye ortak olan 18 firmamızın proje boyunca yapacakları geliştirmeler, maliyet azaltıcı önlemler ve gireceğimiz yeni pazar ve müşterilerle birlikte 1.3 milyar dolar düzeyindeki kuru meyve ihracatımıza ilave katkılar yapacaklarına can-ı gönülden inanıyoruz. Bugün ilk adımını attığımız projemizin kapsamının geliştirilerek sektör değer zincirinin tüm alanlarında işbirliklerine taşıyacağına olan inancımı paylaşarak, böyle bir imkanı sağladıkları için Ticaret Bakanlığımıza, projeye ortak olan üye firmalarımıza yönetim kurulumuz ve şahsım adına teşekkür ediyorum."