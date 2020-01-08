Kuru soğan ve patateste hem üretim hem ticaret arttı

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan tebliğle ihracatı ön izne bağlanan patates ve soğanda, geçen yıl üretimin yanı sıra ihracat ve ithalatta da artış gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkede patates ve kuru soğan üretimi son 5 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Kuru soğan üretimi 2015-2019 döneminde toplam 23 milyon 839 bin 824 ton oldu. Ürünün en çok yetiştirildiği yerler Ankara, Amasya, Çorum, Adana ve Tokat olarak sıralandı.

Kuru soğanda son 5 yılda 34 milyon 278 bin 848 dolarlık ithalat yapılırken, bunun 34 milyon 98 bin 440 dolarlık kısmı geçen senenin 11 ayında gerçekleştirildi. Mevsimsel etkilerle soğan fiyatlarında yaşanan yükseliş, ithalatla frenlenmişti. Geçen yıl en çok ithalatın yapıldığı ülke ise 22 milyon 349 bin 256 dolarla Mısır oldu.

5 yıllık dönemde ihracattaki artış da dikkati çekti. 2015-2019 döneminde 111 milyon 767 bin 376 dolarlık kuru soğan ihracatı yapıldı. Geçen yıl 11 ayda yapılan dış satış 31 milyon 597 bin 178 doları buldu. Ocak-Kasım 2019 döneminde en çok ihracat 5 milyon 337 bin 310 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirildi.