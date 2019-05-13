Kuru üzüm ihracatında 'Uzak Doğu' bereketi

Türkiye'nin kuru üzüm ihracatında en fazla artış Çin, Japonya, Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinde yaşandı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediğine göre, Türkiye, kuru üzüm ihracatının yoğun olarak gerçekleştiği Eylül 2017 - Mayıs 2018 döneminde 201 bin 408 ton ürün karşılığında 318 milyon 358 bin dolar döviz elde etti.

Son yıllarda ürünlerini katma değerli hale getirmeye başlayan ihracatçılar, bu sezonun aynı döneminde ise 193 bin 46 ton kuru üzüm satarak Türkiye'ye 383 milyon 153 bin dolar kazandırdı.

Miktar bazında yüzde 4 düşen kuru üzüm ihracatı, değer olarak geçen sezona oranla yüzde 20 arttı.

Kuru üzüm ihracatında ilk sırada 101 milyon 988 bin dolarla İngiltere yer aldı. Bu ülkeyi 45 milyon 956 bin dolarla Almanya ve 39 milyon 213 bin dolarla Hollanda izledi.

İhracatta en sevindirici gelişme ise Uzak Doğu'da yaşandı.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'e kuru üzüm ihracatı değer bazında bu dönem yüzde 120 artarak 3 milyon 991 bin dolara çıktı. Japonya'ya ise yüzde 87'lik artışla 10 milyon 969 bin dolarlık kuru üzüm ihracatı gerçekleşti.