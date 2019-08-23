Kurulan kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2019 Temmuz ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2019 Temmuz döneminde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 57,00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 70,85 kurulan kooperatif sayısı yüzde 82,46 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 56,07 kapanan kooperatif sayısında yüzde 141,03 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 86,54 artış oldu.

Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,48 oranında azaldı. 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,88 kurulan kooperatif sayısı yüzde 40,54 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,59 oranında azaldı.

2019 yılının ilk yedi ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,31 oranında azaldı. 2019 yılının ilk yedi ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,79 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,62 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,31 oranında azalış gözlendi.