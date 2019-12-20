Kurulan kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Kapanan şirketlerin sayısı 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 13,68 oranında azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Kasım dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2019 yılı Kasım ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 13,68 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,44 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,63 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,93 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 13,68 kapanan kooperatif sayısında yüzde 6,85 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,21 arttı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,19 oranında arttı. 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,19 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,51 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,36 oranında azaldı.

2019 yılının ilk on bir ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,35 oranında azaldı. 2019 yılının ilk on bir ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,57 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,06 kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,35 oranında azalış gözlendi.