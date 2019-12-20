FİNANS

Kurulan kapanan şirket istatistikleri açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

Kapanan şirketlerin sayısı 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 13,68 oranında azaldı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Kasım dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Kurulan kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Kapanan şirketlerin sayısı 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 13,68 oranında azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Kasım dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2019 yılı Kasım ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 13,68 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,44 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,63 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,93 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 13,68 kapanan kooperatif sayısında yüzde 6,85 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,21 arttı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,19 oranında arttı. 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,19 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,51 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,36 oranında azaldı.

2019 yılının ilk on bir ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,35 oranında azaldı. 2019 yılının ilk on bir ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,57 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,06 kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,35 oranında azalış gözlendi.

Tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

2019 yılı Kasım ayında kurulan toplam 7 bin 833 şirket ve kooperatifin yüzde 84,86’sı limited şirket, yüzde 13,84’ü anonim şirket, yüzde 1,30’u ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,49’u İstanbul, yüzde 10,65’i Ankara, yüzde 6,75’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

2019 Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 24,91 oranında azaldı. 2019 yılında toplam 77 bin 311 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 65 bin 968 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 68,58’ini, 10 bin 271 anonim şirket ise yüzde 31,40’ını oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 24,91 oranında azaldı.

2019 Kasım ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 711’i ticaret, bin 165’i imalat ve 789’u inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 792’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 379’u inşaat, 348’i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 329’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 177’si inşaat, 135’i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 583’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 265’i inşaat, 138’i imalat sektöründe oldu.

2019 Kasım ayında kurulan 102 kooperatifin 50’si konut yapi kooperatifi olurken 16’si ise işletme kooperatifi ve 13’ü tarimsal kalkinma kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan bin 58 kooperatifin 423’ü konut yapi kooperatifi, 172’si tarimsal kalkinma kooperatifi, 146’si işletme kooperatifi olarak kuruldu.

2019 yılı Kasım ayında 984 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

2019 yılı Kasım ayında kurulan 984 yabancı ortak sermayeli şirketin 545’i Türkiye, 67’si İran, 29’u Suriye ve Mısır, ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 984 yabancı ortak sermayeli şirketin 101’i anonim, 883’ü limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin bin 368’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 717’si gayrimenkul acenteleri, 603’ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,85’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

KAYNAK:İHA

Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti
ING Türkiye GM Pınar Abay ING Global İcra Kurulu Üyesi olduING Türkiye GM Pınar Abay ING Global İcra Kurulu Üyesi oldu
TÜİK - Tüketici güven endeksi yüzde 1.9 düşüşle 58.8'e geriledi (2)TÜİK - Tüketici güven endeksi yüzde 1.9 düşüşle 58.8'e geriledi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kapanan sirket Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

En Çok Okunan Haberler

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

100 lirayı, 100 bin liradan satıyor

100 lirayı, 100 bin liradan satıyor

1,5 saatlik yolu 45 dakikaya düşürecek!

1,5 saatlik yolu 45 dakikaya düşürecek!

Asgari ücrette zam pazalıkları devam ediyor! Türk-İş, zam talebini açıklayacak

Asgari ücrette zam pazalıkları devam ediyor! Türk-İş, zam talebini açıklayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektrikte yeni tarife modeli! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu

Elektrikte yeni tarife modeli!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

ING Bank Genel Müdürü değişiyor

Dev bankadan önemli ayrılık

Kredi çekecekler dikkat! İşte en cazip yılbaşı kredileri

Kredi çekecekler dikkat! İşte en cazip yılbaşı kredileri

Milli Piyango'nun 2017 yılındaki 61 milyonluk büyük ikramiye biletini satan bayide satışlar yüzde 300 arttı

80 milyon lirayı duyan, o bayiye akın etti

Fitch, Türkiye için 2020 değerlendirme tarihlerini duyurdu

Fitch, Türkiye için 2020 değerlendirme tarihlerini duyurdu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.